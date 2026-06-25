Feđa Dudić za „Avaz“: Ovi momci su usrećili cijelu Bosnu i Hercegovinu

Dan po dan, sat po sat, Bosna i Hercegovina sve više živi svoj fudbalski san. Nakon historijskog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, euforija ne jenjava, a uspjeh Zmajeva glavna je tema u cijeloj državi.

Historijsku pobjedu nad Katarom (3:1), kojom je reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put izborila plasman u šesnaestinu finala, a za "Avaz" prokomentarisao je i novi/stari trener Radničkog iz Kragujevca, Feđa Dudić.

Dudić nije krio oduševljenje onim što su izabranici Sergeja Barbareza napravili na Mundijalu, ističući da je cijela država živjela za ovaj trenutak.

- Gledali smo utakmicu kod mene u stanu, zajedno sa stručnim štabom. Sigurno je da smo svi bili presretni i drago nam je zbog ovog velikog uspjeha reprezentacije. Iskoristio bih priliku da čestitam selektoru i svim igračima. Vidjeli smo slike iz naših gradova nakon utakmice i nevjerovatno je koliko su ovi momci usrećili narod - naglasio je Duduić

- Vidjelo se koliko se cijela država ujedinila i koliko je radosti ovo donijelo. Fudbal je definitivno najveća stvar na svijetu, pokazalo se to i sada na Svjetskom prvenstvu. Sport je najbolja reklama za jednu zemlju. U ovakvim trenucima sve se zaboravlja, a sve brige nestaju - rekao je Dudić.

Posebno je pohvalio Ermina Mahmića, koji je i protiv Katara pogodio nakon ulaska s klupe.

- Mahmić je već drugu utakmicu odradio posao koji je trebao za vrlo kratko vrijeme i postigao dva gola. Baš sam tokom utakmice prokomentarisao kako igrači nekada kažu da nemaju dovoljno vremena jer ne igraju od početka. Evo, momak je protiv Švicarske odigrao praktično minut, a sada je protiv Katara ušao na dvadesetak minuta i postigao dva pogotka - rekao je.

- Uvijek ima vremena da se igrač pokaže, a on je dokazao da posjeduje vrhunski kvalitet. Prije svega bih čestitao Emiru Spahiću što je uspio dovesti takvog igrača da nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Siguran sam da je Mahmić naša velika budućnost. Selektori najbolje znaju šta imaju na raspolaganju i sigurno ga ne ubacuju bez razloga. Ne bih se iznenadio da narednu utakmicu počne od prve minute - smatra Dudić.

Naglasio je da je upravo širina igračkog kadra jedna od najvećih prednosti Zmajeva na ovom prvenstvu.

- Izuzetno je bitno da selektor ima što širi igrački kadar. Igrati ovakve utakmice u američkim uslovima nije nimalo lako. Vrućina i tempo troše igrače, zbog čega je kvalitetna klupa od ogromnog značaja. Vidjeli smo na ovom prvenstvu mnogo utakmica koje su riješili upravo igrači koji su ušli s klupe. Mislim da ona na ovom Mundijalu ima možda i veću ulogu nego na prethodnim prvenstvima - ističe poznati stručnjak.