Američki mediji sve više pišu o Zmajevima: BiH postala hit u Sijetlu zbog igre i “armije” navijača

Sve je više američkih medija koji detaljno prate nastupe reprezentacije BiH, a kako se može zaključiti iz reportaže novinara Krisa Danijelsa (Chrisa Danielsa), razlog za to je dvostruk – kvalitet igre na terenu i impresivna podrška sa tribina.

Američka televizija KOMO News iz Sijetla (Seattlea) u svom prilogu nakon pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom 3:1, još jednom je pokazala koliko Zmajevi privlače pažnju javnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Bosna i Hercegovina se, prema američkim izvještajima, izdvojila kao jedna od reprezentacija koja ne ostavlja ravnodušnim ni neutralne posmatrače, jer na stadionu donosi energičan, borben fudbal, dok na ulicama i fan zonama njeni navijači prave atmosferu koja se rijetko viđa na ovakvim događajima.

Upravo tu kombinaciju – sportski nastup i navijačku euforiju – američki reporteri sve češće ističu kao razlog zbog kojeg je BiH postala jedna od najzanimljivijih priča ovog Svjetskog prvenstva u Seattleu.Očekivanja po pitanju posjete na ovom Svjetskom prvenstvu u Seattleu bila su relativno skromna u odnosu na prethodne utakmice, ali to ne biste rekli za ljude koji su se okupili, čak i u ovim kasnim satima, u Pioneer Squareu, gdje se i dalje slavi ono što se danas dogodilo na stadionu nedaleko odavde. Stadion je bio pun, a mnogi navijači su se kućama vratili s osmijehom.