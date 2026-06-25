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U CENTRU PAŽNJE

Američki mediji sve više pišu o Zmajevima: BiH postala hit u Sijetlu zbog igre i “armije” navijača

Reportaža KOMO News i Krisa Danijelsa pokazuje zašto BiH privlači pažnju u SAD-u – na terenu i van njega, gdje navijači prave karnevalsku atmosferu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine. AP

M. R.

25.6.2026

Američka televizija KOMO News iz Sijetla (Seattlea) u svom prilogu nakon pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom 3:1, još jednom je pokazala koliko Zmajevi privlače pažnju javnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Sve je više američkih medija koji detaljno prate nastupe reprezentacije BiH, a kako se može zaključiti iz reportaže novinara Krisa Danijelsa (Chrisa Danielsa), razlog za to je dvostruk – kvalitet igre na terenu i impresivna podrška sa tribina. 

Bosna i Hercegovina se, prema američkim izvještajima, izdvojila kao jedna od reprezentacija koja ne ostavlja ravnodušnim ni neutralne posmatrače, jer na stadionu donosi energičan, borben fudbal, dok na ulicama i fan zonama njeni navijači prave atmosferu koja se rijetko viđa na ovakvim događajima.

Upravo tu kombinaciju – sportski nastup i navijačku euforiju – američki reporteri sve češće ističu kao razlog zbog kojeg je BiH postala jedna od najzanimljivijih priča ovog Svjetskog prvenstva u Seattleu.Očekivanja po pitanju posjete na ovom Svjetskom prvenstvu u Seattleu bila su relativno skromna u odnosu na prethodne utakmice, ali to ne biste rekli za ljude koji su se okupili, čak i u ovim kasnim satima, u Pioneer Squareu, gdje se i dalje slavi ono što se danas dogodilo na stadionu nedaleko odavde. Stadion je bio pun, a mnogi navijači su se kućama vratili s osmijehom.

# MEDIJI
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# SAD
# MUNDIJAL 2026
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