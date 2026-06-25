Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIVŠI PREMIJER CRNE GORE

Dritan Abazović iz Njujorka poslao emotivnu poruku navijačima Bosne i Hercegovine: "Njujorkom se širi miris ljiljana!"

Video prikazuje slavljeničku atmosferu bh. navijača nakon pobjede Zmajeva

Dritan Abazović. Instagram

B. S.

25.6.2026

Nekadašnji premijer Crne Gore i lider Građanskog pokreta "URA" Dritan Abazović podijelio je emotivan videozapis iz Njujorka (New Yorka) koji nosi posebnu poruku i stihove posvećene Bosni i Hercegovini. 

Slavio trijumf Zmajeva

Uz snimke na kojima se slavi trijumf fudbalske reprezentacije BiH protiv Katara, istaknuta je poruka: "New Yorkom se širi miris ljiljana"

Video prikazuje slavljeničku atmosferu bh. navijača nakon pobjede Zmajeva, a ova Abazovićeva objava izazvala je brojne pozitivne reakcije i oduševljenje među navijačima u BiH. 

Bliskost s BiH

Bivši crnogorski premijer već je ranije u javnosti naglašavao svoju bliskost s Bosnom i Hercegovinom, a ovim potezom je još jednom uputio iskrene čestitke reprezentaciji i njenim pristalicama na ostvarenom uspjehu.

Inače, Abazović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama povodom obilježavanja Dana državnosti Crne Gore, a iz pokreta URA je dan ranije potvrđeno da mu je u sklopu ove posjete uručeno i prestižno priznanje počasnog građanina Njujorka.

# NEW YORK
# DRITAN ABAZOVIĆ
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.