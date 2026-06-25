Dritan Abazović iz Njujorka poslao emotivnu poruku navijačima Bosne i Hercegovine: "Njujorkom se širi miris ljiljana!"

Nekadašnji premijer Crne Gore i lider Građanskog pokreta "URA" Dritan Abazović podijelio je emotivan videozapis iz Njujorka (New Yorka) koji nosi posebnu poruku i stihove posvećene Bosni i Hercegovini.

Slavio trijumf Zmajeva

Uz snimke na kojima se slavi trijumf fudbalske reprezentacije BiH protiv Katara, istaknuta je poruka: "New Yorkom se širi miris ljiljana"

Video prikazuje slavljeničku atmosferu bh. navijača nakon pobjede Zmajeva, a ova Abazovićeva objava izazvala je brojne pozitivne reakcije i oduševljenje među navijačima u BiH.

Bliskost s BiH

Bivši crnogorski premijer već je ranije u javnosti naglašavao svoju bliskost s Bosnom i Hercegovinom, a ovim potezom je još jednom uputio iskrene čestitke reprezentaciji i njenim pristalicama na ostvarenom uspjehu.

Inače, Abazović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama povodom obilježavanja Dana državnosti Crne Gore, a iz pokreta URA je dan ranije potvrđeno da mu je u sklopu ove posjete uručeno i prestižno priznanje počasnog građanina Njujorka.