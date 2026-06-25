Američki Pulicerov novinar o Bajraktareviću: Simbol preživljavanja, nade i nove Bosne i Hercegovine

Priča o Esmiru Bajraktareviću, 21-godišnjem nogometašu iz Wisconsina i sinu bošnjačkih izbjeglica koje su preživjele srebrenički genocid, dobila je snažan odjek u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je američki novinar Skot M. Rid (Scott M. Reid) objavio opširan i emotivan tekst u uglednom listu The Orange County Register.

Rid, dugogodišnji sportski novinar i Pulitzerov laureat, u svojoj priči Bajraktarevića (21) opisuje ne samo kao fudbalera, nego kao simbol preživljavanja, nade i nove generacije koja svoj identitet gradi kroz sport, ali i kroz historiju svojih porodica.

U tekstu se ističe da je Bajraktarević postao nacionalni heroj nakon odlučujućeg penala protiv Italije, kojim je Bosnu i Hercegovinu odveo na Svjetsko prvenstvo 2026. godine – turnir na kojem je, kako se navodi, njegova porodica “trebala biti izbrisana, ali je umjesto toga postala dio priče o trijumfu života”.

Sport kao most između prošlosti i budućnosti

Posebno snažna poruka iz Ridovog teksta odnosi se na odluku mladog fudbalera da obuče dres Bosne i Hercegovine, što autor opisuje kao čin koji nadilazi sport i postaje poruka cijeloj jednoj generaciji.

- Budućnost pripada onima koji su preživjeli i iznova izgradili svoje živote, a ne onima koji su ih pokušali uništiti -, navedeno je u dijelu teksta koji je izazvao najviše reakcija.

Reid dodatno naglašava da, iako sjećanje na Srebrenicu ostaje bolno i trajno prisutno, priča o Bajraktareviću pokazuje kako sport može postati prostor u kojem se bol pretvara u snagu, a historija u motiv za napredak.

Priča koja je prešla granice fudbala

Američki novinar u svom tekstu ne govori samo o golovima i sportskim uspjesima, nego o ljudskoj priči koja se, kako navodi, ne čita kao fudbalski izvještaj, već kao priča o životu, identitetu i otpornosti”.

U tom kontekstu, Esmir Bajraktarević se opisuje kao predstavnik nove generacije koja ne nosi samo dres, nego i poruku – da je zajednička budućnost Bosne i Hercegovine moguća, uprkos svemu što je prošlost nosila.

Kako se ističe, njegova priča i tekst Scotta M. Reida već su odjeknuli i izvan sportskih krugova, kao podsjetnik da fudbal ponekad govori jezikom koji nadilazi granice terena i postaje dio šire ljudske historije.