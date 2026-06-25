Guardian oduševljen Zmajem: Muharemović među najvećim otkrićima Mundijala

Sjajne partije reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu nisu prošle nezapaženo ni kod najuglednijih svjetskih medija.

Britanski Guardian objavio je listu pet igrača koji su obilježili dosadašnji tok Mundijala, a među njima se našao i bh. reprezentativac Tarik Muharemović, za kojeg smatraju da posjeduje kvalitet da jednog dana zaigra i u engleskoj Premier ligi.

Poređenje s Vuškovićem

Ugledni list ističe kako je 23-godišnji stoper bio jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira, uprkos tome što je igrao uz trojicu iskusnijih saigrača u posljednjoj liniji odbrane.

Guardian ga poredi s Lukom Vuškovićem, velikim hrvatskim talentom kojeg je prošlog ljeta angažovao Tottenham.

- Može ga se uporediti s Vuškovićem. Nije toliko dominantan u zračnim duelima, ali osvaja većinu skokova. Posebno se ističe smirenošću pod pritiskom, presijecanjem lopti, predviđanjem opasnosti i čitanjem igre -, navodi Guardian.

Britanski novinari naglašavaju da Muharemović posjeduje sve ono što moderni fudbal traži od stopera – sigurnost u pas igri, sposobnost da iznese loptu iz posljednje linije i hrabrost da uvijek traži rješenja prema naprijed.

Isključenje nije pokvarilo utisak

Iako je protiv Švicarske zaradio crveni karton nakon prekršaja kao posljednji igrač odbrane, u Guardianu smatraju da to ne može umanjiti ono što je pokazao na prvenstvu.

Podsjećaju da je BiH nakon njegovog isključenja primila još tri gola, što dovoljno govori o njegovoj važnosti za tim Sergeja Barbareza.

- Dok je napuštao teren, mogao je otići uzdignute glave -, zaključio je Guardian.

Muharemović iza sebe ima sezonu u dresu Sasuola, gdje je nakon posudbe iz Juventusa bio jedan od ključnih igrača u povratku kluba u Serie A, a nastupi na Svjetskom prvenstvu mogli bi dodatno povećati interes evropskih velikana za bh. defanzivca.