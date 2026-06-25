Lopetegi se naklonio Zmajevima: BiH ima dva najperspektivnija krila u Evropi

Bosna i Hercegovina je pobjedom nad Katarom 3:1 ispisala najljepšu stranicu svoje fudbalske historije i izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a nakon utakmice riječi hvale stigle su i iz protivničkog tabora.

Selektor Katara Julen Lopetegi nije krio koliko ga je impresionirao kvalitet reprezentacije Bosne i Hercegovine, posebno dvojice mladih fudbalera koji su već sada među najvećim adutima Zmajeva.

Nevjerovatan kvalitet

Španski stručnjak smatra da je upravo individualna klasa bh. reprezentativaca bila ključni faktor utakmice.

- Protivnik je postigao nevjerovatan gol, što potvrđuje kvalitet koji posjeduju, posebno kroz svoja dva izuzetno talentovana krilna igrača koji su vjerovatno dva najperspektivnija krila u Evropi. Do tog trenutka nisu stvorili mnogo prilika, ali su iskoristili svoju individualnu kvalitetu -, rekao je Lopetegi.

Iako nije direktno imenovao igrače, jasno je da su njegove riječi bile upućene Kerimu Alajbegoviću i Esmiru Bajraktareviću, dvojcu koji je svojim partijama na Mundijalu privukao pažnju evropske fudbalske javnosti.

Ponosan uprkos porazu

Lopetegui je istakao da je Katar nakon lošeg početka uspio preuzeti inicijativu i stvoriti nekoliko ozbiljnih prilika za povratak u utakmicu.

- Nakon toga smo povratili kontrolu, počeli igrati naš nogomet i stvorili nekoliko veoma dobrih prilika za izjednačenje. Možemo žaliti za propuštenom šansom, ali istovremeno biti ponosni na način na koji smo odgovorili i predstavili se na terenu -, poručio je selektor Katara.

Ipak, ni dobra igra njegove reprezentacije nije mogla zasjeniti ono što su pokazali Zmajevi. Kada priznanje stigne od stručnjaka poput Julena Lopeteguija, koji je tokom karijere vodio reprezentaciju Španije i velike evropske klubove, onda takve riječi imaju dodatnu težinu.