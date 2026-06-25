Hit iz Los Anđelesa: Navijač BiH “dodijelio” Zmajevima zvijezdu na holivudskoj Šetnici slavnih

Euforija zbog historijskog plasmana Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva ne jenjava, a navijači Zmajeva iz dana u dan pokazuju da im kreativnosti ne nedostaje.
Jedan od najsimpatičnijih snimaka stigao je iz Los Anđelesa, gdje je bh. navijač odlučio da na trenutak “proširi” slavnu holivudsku Šetnicu slavnih.
Šetajući među zvijezdama najvećih filmskih, muzičkih i televizijskih imena, pronašao je praznu zvijezdu i na nju dopisao: "Repka Bosne i Hercegovine".
Uz snimak koji je objavio na društvenim mrežama kratko je poručio:
- Nek’ se zna ko su prave zvijezde.
Iako je riječ o šaljivom potezu, video je brzo postao hit među navijačima, koji su ga dočekali uz brojne duhovite komentare.
“Nisu ni zaslužili manju zvijezdu”, “Potpisati i Džeku odmah pored”, “Holivud ima svoje, ali mi imamo Zmajeve”, samo su neke od reakcija koje su preplavile društvene mreže.
Dok reprezentacija Bosne i Hercegovine piše najljepše stranice svoje sportske historije, navijači širom Sjedinjenih Američkih Država brinu se da slavlje ne manjka ni van stadiona.
A ako pitate ovog navijača iz Los Anđelesa, jedno je sigurno – za njega su Zmajevi već odavno zaslužili mjesto među najvećim zvijezdama.