Hit iz Los Anđelesa: Navijač BiH “dodijelio” Zmajevima zvijezdu na holivudskoj Šetnici slavnih

Euforija zbog historijskog plasmana Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva ne jenjava, a navijači Zmajeva iz dana u dan pokazuju da im kreativnosti ne nedostaje.

Jedan od najsimpatičnijih snimaka stigao je iz Los Anđelesa, gdje je bh. navijač odlučio da na trenutak “proširi” slavnu holivudsku Šetnicu slavnih.

Šetajući među zvijezdama najvećih filmskih, muzičkih i televizijskih imena, pronašao je praznu zvijezdu i na nju dopisao: "Repka Bosne i Hercegovine".

Uz snimak koji je objavio na društvenim mrežama kratko je poručio:

- Nek’ se zna ko su prave zvijezde.