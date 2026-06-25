Vaha oduševljen Zmajevima nakon historijskog uspjeha: Ovaj dvojac me posebno impresionirao

Plasman Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva izazvao je oduševljenje širom svijeta, a među onima koji su s posebnom pažnjom pratili nastup Zmajeva bio je i legendarni bh. stručnjak Vahid Halilhodžić.

Nakon pobjede nad Katarom 3:1, kojom je BiH osigurala mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta, Halilhodžić je istakao da se radi o velikom uspjehu koji zaslužuje svako priznanje.

Historijska pobjeda

- Utakmica je bila borbena. Mora se priznati da Katar nije neki veliki protivnik, ali su borbenost, zrelost i htijenje bili dovoljni da Bosna i Hercegovina postigne tri gola i ostvari pobjedu. Ovo je izvanredan rezultat i treba im čestitati. To je povijesna pobjeda koja je donijela plasman u narednu fazu takmičenja -, rekao je Halilhodžić.

Popularni Vaha naglasio je da Zmajevi imaju razloga za zadovoljstvo, bez obzira na to što ih sada čekaju mnogo veći izazovi u nokaut fazi.

Alajbegović i Bajraktarević oduševili legendarnog stručnjaka

Posebne riječi hvale imao je za mlade reprezentativce koji su obilježili dosadašnji tok prvenstva.

- Mene su oduševili mladi igrači, posebno Alajbegović i Bajraktarević. Vrlo su talentirani, imaju tehniku i kvalitet koji se odmah primijeti. Uz njih su tu i veterani, pa je to odlična kombinacija iskustva i mladosti. To je jedna fina grupa igrača i više sam nego zadovoljan što je Bosna i Hercegovina ostvarila ovakav rezultat -, poručio je Halilhodžić.

Barbarez pogodio pristup

Govoreći o samoj utakmici protiv Katara, Vaha smatra da je ključ uspjeha bio znatno agresivniji pristup nego u prethodnim mečevima.

- Bosni i Hercegovini je trebala pobjeda i igrali su mnogo agresivnije. Bilo je više presinga, više borbenosti i više hrabrosti. Igrački blok bio je postavljen znatno više, a igrači u prvoj liniji stalno su vršili pritisak. To je Kataru stvaralo velike probleme u organizaciji napada -, istakao je.

Na kraju je pohvalio i selektora Sergeja Barbareza, naglasivši da ga raduje ofanzivniji i ambiciozniji stil igre koji je reprezentacija pokazala u odlučujućem susretu.