Video / Franjo Tunjić iz Vukanovića: Navijamo za BiH, tu sam se rodio, tu živim, ovdje zarađujem kruh

Historijska pobjeda BiH protiv Katara i plasman u nokaut fazu na Mundijalu, ujedinio je BiH.

Teško da je iko ostao imun na bravure Kerima Alajbegovića, Ermina Mahmića, Esmira Bajraktarevića, Edina Džeke i ostalih Zmajeva.

Franjo Tunjić iz Vukanovića kod Kaknja, kaže da su sinoć proslavili pobjedu BiH.

- Tu sam se rodio, tu živim, tu zarađujem kruh. Slavili smo, navijali - govori Tunjić reporteru "Avaza".

Na pitanje šta ako se na prvenstvu kojim slučajem sretnu Zmajevi i Vatreni, Tunjić kaže:

- Neka pobijedi bolji.

U videoprilogu pogledajte kompletan razgovor i prizore sela Vukanovići iz zraka.

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