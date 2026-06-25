Video / Franjo Tunjić iz Vukanovića: Navijamo za BiH, tu sam se rodio, tu živim, ovdje zarađujem kruh

Historijska pobjeda BiH protiv Katara i plasman u nokaut fazu na Mundijalu, ujedinio je BiH.
OVO JE BIH
Ako se sretnu Zmajevi i Vatreni, neka pobijedi bolji, kaže Tunjić
Historijska pobjeda BiH protiv Katara i plasman u nokaut fazu na Mundijalu, ujedinio je BiH.
Teško da je iko ostao imun na bravure Kerima Alajbegovića, Ermina Mahmića, Esmira Bajraktarevića, Edina Džeke i ostalih Zmajeva.
Franjo Tunjić iz Vukanovića kod Kaknja, kaže da su sinoć proslavili pobjedu BiH.
- Tu sam se rodio, tu živim, tu zarađujem kruh. Slavili smo, navijali - govori Tunjić reporteru "Avaza".
Na pitanje šta ako se na prvenstvu kojim slučajem sretnu Zmajevi i Vatreni, Tunjić kaže:
- Neka pobijedi bolji.
U videoprilogu pogledajte kompletan razgovor i prizore sela Vukanovići iz zraka.
Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.
ZAJEDNO ZA OBNOVU ŠUMA
KLAĐENJE U METAVERZUMU
TRI OSOBE POVRIJEĐENE