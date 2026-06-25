Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OVO JE BIH

Video / Franjo Tunjić iz Vukanovića: Navijamo za BiH, tu sam se rodio, tu živim, ovdje zarađujem kruh

Ako se sretnu Zmajevi i Vatreni, neka pobijedi bolji, kaže Tunjić

Franjo Tunjić iz Vukanovića: Navijamo za BiH, tu sam se rodio, tu živim, ovdje zarađujem kruh - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
Piše: Evelin Trako

25.6.2026

Historijska pobjeda BiH protiv Katara i plasman u nokaut fazu na Mundijalu, ujedinio je BiH.

Teško da je iko ostao imun na bravure Kerima Alajbegovića, Ermina Mahmića, Esmira Bajraktarevića, Edina Džeke i ostalih Zmajeva.

Franjo Tunjić iz Vukanovića kod Kaknja, kaže da su sinoć proslavili pobjedu BiH.

- Tu sam se rodio, tu živim, tu zarađujem kruh. Slavili smo, navijali - govori Tunjić reporteru "Avaza".

Na pitanje šta ako se na prvenstvu kojim slučajem sretnu Zmajevi i Vatreni, Tunjić kaže:

- Neka pobijedi bolji.

U videoprilogu pogledajte kompletan razgovor i prizore sela Vukanovići iz zraka.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# ZMAJEVI
# CRKVA
# NAVIJAČI
# VUKANOVIĆI
# FRANJO TUNJIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.