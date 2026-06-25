Poćetino odmara ključne igrače pred BiH: SAD već misle na nokaut fazu

Selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Maurisio Poćetino (Mauricio Pochettino) potvrdio je da će četiri igrača sa žutim kartonima biti pošteđena nastupa u posljednjem meču grupne faze protiv Turske, kako bi bili spremni za osminu finala i duel protiv Bosne i Hercegovine.

Riječ je o Tajleru Adamsu (Tyler Adams), Folarin Balogunu (Folarin Balogun), Krisu Ričardsu (Chrisu Richards) i Antoniu Robinsonu (Antonee Robinson), koji neće početi utakmicu, a vrlo je vjerovatno da neće ni ulaziti u igru. SAD su već osigurale prvo mjesto u Grupi D, dok je Turska ispala iz daljeg takmičenja, pa meč nema rezultatski značaj.

Poćetino je pojasnio da ne želi rizikovati suspenzije u nokaut fazi, posebno jer se žuti kartoni brišu prije osmine finala, ali svaki novi prekršaj može značiti izostanak u ključnom dijelu turnira.

- Ne želim da igrači budu pod pritiskom kartona ili da igramo s rezervom. Odluka je logična i jednostavna - rekao je Poćetino za američke medije, dodajući da želi ekipu koja će „igrati kao da je finale“.

Prema najavama iz američkog tabora, izvještava ESPN, moguće je da će odmor dobiti i Malik Tillman, dok bi veću minutažu mogli dobiti Serdžino Dest (Sergiño Dest) i Aleks Friman (Alex Freeman), koji su imali manju ulogu u dosadašnjem dijelu sezone.

Dobre vijesti za SAD stižu povratkom Kristiana Pulišića, koji je propustio prethodni meč zbog lakše povrede, ali bi trebao biti spreman za naredne izazove. Poćetino je ranije istakao da želi balans između iskustva i svježine u timu, s obzirom na gust raspored i visoke ambicije na turniru, gdje SAD već razmišljaju o završnici.

Maurisio Poćetino je trener iz Argentine, a selekciju Sjedinjenih Američkih Država preuzeo je 2024. godine.