Poznati brazilski glumac zapjevao "Poljem se širi miris ljiljana" i oduševio bh. javnost

Euforija nakon pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara i plasmana u naredni krug Svjetskog prvenstva ne jenjava, a podrška Zmajevima stiže sa svih strana svijeta.

Posebnu pažnju javnosti privukao je video poznatog brazilskog glumca Marsela Adneta (Marcelo), koji je otpjevao jednu od najprepoznatljivijih bosanskohercegovačkih pjesama "Poljem se širi miris ljiljana".