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PODRŠKA ZMAJEVIMA

Poznati brazilski glumac zapjevao "Poljem se širi miris ljiljana" i oduševio bh. javnost

Snimak je postao hit na društvenim mrežama

Marsel Adnet. Instagram

B. A.

25.6.2026

Euforija nakon pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara i plasmana u naredni krug Svjetskog prvenstva ne jenjava, a podrška Zmajevima stiže sa svih strana svijeta.

Posebnu pažnju javnosti privukao je video poznatog brazilskog glumca Marsela Adneta (Marcelo), koji je otpjevao jednu od najprepoznatljivijih bosanskohercegovačkih pjesama "Poljem se širi miris ljiljana".

Snimak je brzo postao viralan, a brojni korisnici društvenih mreža oduševljeno su komentarisali činjenicu da poznati Brazilac pjeva stihove pjesme koja je godinama simbol patriotizma i ljubavi prema Bosni i Hercegovini.

Adnet je jedno od najpoznatijih lica brazilske medijske scene, a ugledni časopis Epoca svojevremeno ga je uvrstio među 100 najutjecajnijih Brazilaca.

Mnogi smatraju da popularnost pjesme "Poljem se širi miris ljiljana" odavno prevazilazi granice Bosne i Hercegovine te da upravo zbog snažne emocije i simbolike lako pronalazi put do publike širom svijeta.

Pobjeda Zmajeva na Mundijalu dodatno je probudila navijačku euforiju, a snimak brazilskog glumca koji pjeva bosanskohercegovačku pjesmu još jednom je pokazao da sport i muzika često brišu granice među ljudima i narodima.

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