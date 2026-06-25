Kanada ispisala nezapamćen presedan: Domaćin ostao bez domaćeg terena

Nogometna reprezentacija Kanade izborila je plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, ali će pritom postati dio presedana kakav Mundijal ne pamti u gotovo stotinu godina postojanja.

Iako je u posljednjem kolu grupne faze poražena od Švicarske rezultatom 2:1 u Vankuveru, Kanada je zauzela drugo mjesto u grupi i prvi put u svojoj historiji osigurala mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Međutim, taj uspjeh donio je i neobičnu situaciju. Kao jedan od domaćina prvenstva, uz SAD i Meksiko, Kanada je sve utakmice grupne faze igrala pred svojim navijačima. No, zbog drugog mjesta u grupi, nokaut fazu neće nastaviti na domaćem terenu.

Kanađani će u šesnaestini finala protiv Južne Afrike igrati na stadionu SoFi u Los Angelesu, čime će postati prva reprezentacija domaćin u historiji Svjetskih prvenstava koja će utakmicu nokaut faze igrati izvan vlastite države.

Selektor Kanade Džesi Marš priznao je da žali zbog gubitka prednosti domaćeg terena, ali je naglasio da je najvažnije ostvariti primarni cilj - prolazak grupne faze.

Ovakav rasplet izazvao je i kritike dijela kanadske javnosti. Novinar Kristian Džek smatra da je FIFA mogla organizacijom žrijeba i rasporeda omogućiti da jedan od domaćina ostane igrati pred svojim navijačima i u nokaut fazi.

Ako savlada Južnu Afriku, Kanada će i četvrtfinalni put nastaviti u SAD-u, dok će druga dva domaćina, SAD i Meksiko, zahvaljujući osvajanju prvog mjesta u svojim grupama, i dalje igrati na domaćem terenu.