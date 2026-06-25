Misimović za "Avaz": Ne treba se plašiti Amerike, pokušajmo iznenaditi domaćina

Bivši reprezentativac BiH i predsjednik FK Borac, Zvjezdan Misimović, za "Avaz" je komentarisao sinoćnju pobjedu Zmajeva protiv selekcije Katara rezultatom 3:1.

- Cilj je bio da uđemo u sljedeći krug, u 32 najbolje reprezentacije što smo i ostvarili. Najbitnija je bila pobjeda, što smo i uspjeli, tako da možemo biti zadovoljni. Sigurno da ima prostora za napredak, ali rezultat je jučer bio najbitniji - istakao je za "Avaz".

Ključna figura

Osvrnuo se i na slavlje koje je uslijedilo kako u BiH, tako i širom svijeta kazavši da je prelijepo vidjeti te scene.

- Podrška je na nivou. Historijski trenutak za cijelu BiH, tako da možemo biti zadovoljni i prelijepo je vidjeti scene slavlja - kazao je.

Prokomentarisao je i mladog Kerima Alajbegovića koji je proglašen igračem utakmice.

- Bio je ofanzivno ključna figura i u mladim godinama preuzeo odgovornost i ulogu i sasvim zasluženo je igrač utakmice - kazao je za "Avaz".

Kazao je kako se u početku, tokom kvalifikacija niko nije nadao ovom uspjehu, te dodao kako se rado sjeti njihovog plasmana na Svjetsko u Brazilu.

Za Zmajeve je imao jednu poruku uoči meča protiv Amerike.

- Poruka je da uživaju u momentu, sigurno su sinoć proslavili i to zasluženo, da se ne boje Amerike, da igraju svoju igru i kada su već došli dotle neka pokušaju iznenaditi i domaćina - kazao je Misimović za "Avaz".

Teška utakmica

Za kraj je poručio da ništa nije moguće.

- Sigurno će biti jako teška utakmica. Oni su dobra reprezentacija, domaćin, nije sve bilo optimalno jučer kod nas. Morat ćemo dosta toga da promijenimo. Pokazali smo protiv dosta dobrih reprezentacija da se možemo nositi sa njima, ali sigurno će stručni štab analizirati protivnika i našu igru i prema tome se postaviti - zaključio je za "Avaz".