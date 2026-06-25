Katar plaćao navijačima dolazak na utakmice Svjetskog prvenstva: Neki nikad nisu bili na stadionu

Katarski fudbalski savez našao se u centru pažnje nakon navoda britanskog Telegraph Sporta da je finansirao dolazak stotina navijača na Svjetsko prvenstvo 2026. godine kako bi pružili podršku reprezentaciji tokom grupne faze takmičenja.

Prema pisanju ovog medija, oko 1.000 osoba dobilo je besplatne avionske karte, hotelski smještaj i ulaznice za utakmice Katara u SAD-u i Kanadi. Među njima su bili i ljudi koji nikada ranije nisu prisustvovali fudbalskoj utakmici, dok pojedini nisu imali nikakvu vezu s Katarom.

Uoči utakmice protiv Bosne i Hercegovine organiziran je poseban skup navijača, na kojem su im podijeljeni dresovi, zastave i drugi rekviziti, a navodno su dobili i upute za navijanje.

Katarski savez ranije je potvrdio postojanje "Programa delegacije katarskih navijača", kroz koji su učesnicima bili pokriveni troškovi putovanja, smještaja i lokalnog prevoza. Cilj programa bio je osigurati što jaču podršku reprezentaciji na tribinama.

Ipak, uprkos organizovanoj podršci, Katarci su na stadionu Lumen Field bili u velikoj manjini. Prema procjenama novinara, oko 90 posto publike navijalo je za Bosnu i Hercegovinu, koja je slavila pobjedu rezultatom 3:1 i osigurala plasman u nokaut fazu.

Nakon utakmice selektor Katara Julen Lupetegi zahvalio je navijačima na podršci, ističući da su bili uz reprezentaciju od prve do posljednje minute uprkos porazu kojim je Katar završio nastup na Svjetskom prvenstvu.