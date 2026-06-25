Alajbegović privlači pažnju evropskih velikana: Milan pojačao interes za bh. dragulja

Fenomenalne partije Kerima Alajbegovića u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine nisu prošle nezapaženo među evropskim velikanima. Osamnaestogodišnji veznjak dodatno je skrenuo pažnju nogometne javnosti nakon gola protiv Katara, kojim je postao najmlađi igrač u historiji svjetskih prvenstava koji je postigao pogodak izvan kaznenog prostora i osmi po redu najmlađi igrač što je uopšte postigao gol.

Italijanski Sport Mediaset objavio je da je Milan posljednjih sedmica intenzivirao praćenje mladog bh. reprezentativca te da ga na San Siru vide kao jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Prema istom izvoru, „Rossoneri“ ga prate još od prošle sezone i smatraju potencijalnim dugoročnim pojačanjem u ofanzivnom dijelu ekipe.

Interes Milana dodatno je podgrijao i komentar Zlatana Ibrahimovića, koji je nakon utakmice pohvalio Alajbegovića, ističući da na terenu djeluje „kao da vlada igrom“. Budući da Ibrahimović danas ima značajnu ulogu u sportskom sektoru Milana, njegove riječi dodatno su pojačale špekulacije o mogućem transferu.

Međutim, Milan nije jedini klub koji prati razvoj mladog bh. talenta. Italijanski i britanski mediji navode da interes pokazuju i Roma, Atalanta, Aston Villa te Newcastle. Portal Calciomercato piše da su skauti nekoliko klubova iz Serie A i Premier lige prisustvovali utakmicama Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu upravo zbog Alajbegovića, kojeg smatraju jednim od najvećih otkrića turnira.

Nogometni analitičari ističu da bi nastavak dobrih igara mogao dodatno povećati njegovu tržišnu vrijednost. Alajbegović trenutno uživa status jednog od najtraženijih mladih igrača u Evropi, a nakon završetka Svjetskog prvenstva mogao bi birati između nekoliko izuzetno atraktivnih opcija za nastavak karijere.

Za sada je fokusiran na reprezentaciju Bosne i Hercegovine i predstojeći duel protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali nema sumnje da će njegove nastupe u narednim sedmicama pažljivo pratiti brojni evropski klubovi.