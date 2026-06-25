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FIFA STATISTIKA

Mahmić najbolji strijelac Zmajeva, Demirović najviše pretrčao

Učinak poslije utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva

Ermin Mahmić. AP

A. J.

25.6.2026

Ermin Mahmić je najbolji strijelac reprezentacije BiH nakon grupne faze Mundijala, dok je Ivan Bašić najviše puta (4) šutirao prema golu protivnika, pokazuje FIFA-ina statistika.

Iako nije bio u startnoj postavi, Mahmić je zatresao mrežu protivnika dva puta. Prvi put protiv Švicarske, a onda protiv Katara.

Za reprezentaciju su još pogađali Kerim Alajbegović i Jovo Lukić.

Sead Kolašinac je upisao jednu asistenciju, a izdvaja se sa najviše pretrčavanja protivničkih igrača. 

U tri odigrane utakmice, najviše je pretrčao Ermedin Demirović (30 kilometara), i prvi je po presingu na protivnički tim (110 puta).

Alajbegovića, koji je proglašen za najboljeg igrača utakmice BiH - Katar, karakteriše broj primljenih lopti između odbrane i veznog reda (36 puta)

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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