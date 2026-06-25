Video / Pogledajte kako Amerikanac na stadionu pjeva "Poljem se širi miris ljiljana"

Navijačka euforija tokom nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine donijela je brojne emotivne trenutke, a jedan od njih zabilježen je na tribinama stadiona gdje je odigrana utakmica Zmajeva. Naime, američki navijač privukao je pažnju prisutnih kada je zajedno s ostalim navijačima zapjevao pjesmu "Poljem se širi miris ljiljana".
Snimak njegovog pjevanja ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, gdje su korisnici oduševljeno komentarisali njegovu energiju i poznavanje stihova. Mnogi su istakli kako ovakvi prizori pokazuju da ljubav prema Bosni i Hercegovini i njenoj reprezentaciji odavno prelazi granice zemlje. Video je dodatno doprinio slavlju nakon velikog uspjeha Zmajeva.