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POTVRDIO DIREKTOR

Tabaković neće nositi dres Borusije Menhengladbah u narednoj sezoni

U prošloj sezoni, Tabaković je za Borusiju Menhengladbah zabio 13 golova

Haris Tabaković. X

A. J.

25.6.2026

Haris Tabaković definitivno u sljedećoj sezoni neće nositi dres Borusije Menhengldbah, poručio je sportski direktor.

Kako je rekao Ruven Šreder, sportski direktor Borusije Menhengladbaha, Hofenhajm, čiji je Tabaković igrač, dao je do znanja da ga želi prodati pod određenim uslovima.

- To je bilo previše novca - rekao je Šreder za zvanični podkast Borusije Menhengladbah.

On je rekao da će prvi napadač u narednoj sezoni biti Tim Klajndinst, dok je igranje sa obojicom, misleći na Tabakovića, opisao kao kritično.

U prošloj sezoni, Tabaković je, kao posuđen igrač Hofenhajma, za Borusiju Menhengladbah zabio 13 golova.

Sa reprezentacijom BiH nalazi na Svjetskom prvenstvu, ali još nije zaigrao jer oporavlja od povrede stopala koju je zadobio u posljednjem kolu Bundeslige.

# HARIS TABAKOVIĆ
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