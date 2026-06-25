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Spahić nakon najvećeg uspjeha: "Ponos, ljubav, sreća, emocija..."

Spahiću se pripisuje angažman igrača u reprezentaciju BiH koji su rođeni van države

Emir Spahić i stručni štab reprezentacije BiH. NFS BiH

A. J.

25.6.2026

Direktor reprezentacije BiH Emir Spahić je podijelio video sa utakmice u Sijetlu kako navijači pjevaju pjesmu Halida Bešlića uz opis "ponos, ljubav, sreća, emocija"...

Zmajevi su pobjedom nad Katarom ostvarili najveći uspjeh, plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

U šesnaestini finala, protivnik reprezentacije BiH bit će domaćini Sjedinjene Države.

Spahiću se pripisuje angažman igrača u reprezentaciju BiH koji su rođeni van države, među kojima i Ermin Mahmić, trenutno najbolji strijelac tima.

Spahić je za direktora reprezentacije BiH imenovan u proljeće 2024. godine.

# EMIR SPAHIĆ
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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