Spahić nakon najvećeg uspjeha: "Ponos, ljubav, sreća, emocija..."

Direktor reprezentacije BiH Emir Spahić je podijelio video sa utakmice u Sijetlu kako navijači pjevaju pjesmu Halida Bešlića uz opis "ponos, ljubav, sreća, emocija"...
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Spahiću se pripisuje angažman igrača u reprezentaciju BiH koji su rođeni van države
Emir Spahić i stručni štab reprezentacije BiH. NFS BiH
Direktor reprezentacije BiH Emir Spahić je podijelio video sa utakmice u Sijetlu kako navijači pjevaju pjesmu Halida Bešlića uz opis "ponos, ljubav, sreća, emocija"...
Zmajevi su pobjedom nad Katarom ostvarili najveći uspjeh, plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.
U šesnaestini finala, protivnik reprezentacije BiH bit će domaćini Sjedinjene Države.
Spahiću se pripisuje angažman igrača u reprezentaciju BiH koji su rođeni van države, među kojima i Ermin Mahmić, trenutno najbolji strijelac tima.
Spahić je za direktora reprezentacije BiH imenovan u proljeće 2024. godine.
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