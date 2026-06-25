Barbarez poslao poruku kritičarima nakon najvećeg uspjeha reprezentacije

Selektor Sergej Barbarez u objavi na mrežama poručio je kritičarima reprezentacije, između ostalog, da je ova generacija ispisala fudbalsku historiju i stvorila nove idole.

U objavi, selektor je rekao kako nije toliko važno ko je počeo meč, ko je strijelac i slično.

- Zar je važno sta 'stručnjaci' kažu, 'smijemo' li igrati sa dva napadača , ili koji igrač 'mora' igrati, da li smo 'srednja' ekipa, ili kako 'moramo' sve pobijediti sa 3:0 ili 'da ovako ne možemo protiv Amerikanaca' , a mi ispisasmo fudbalsku historiju, mi učinismo narod nikad sretnijih i ponosnijim, ujedinismo narod, stvorismo nove idole - naveo je Barbarez u zajedničku fotografiju reprezentacije BiH.