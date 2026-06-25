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PUTEM MREŽA

Barbarez poslao poruku kritičarima nakon najvećeg uspjeha reprezentacije

Za selektora nije presudno ko je počeo meč, ko je strijelac...

Selektor Sergej Barbarez. NFSBiH

A. J.

25.6.2026

Selektor Sergej Barbarez u objavi na mrežama poručio je kritičarima reprezentacije, između ostalog, da je ova generacija ispisala fudbalsku historiju i stvorila nove idole.

U objavi, selektor je rekao kako nije toliko važno ko je počeo meč, ko je strijelac i slično.

- Zar je važno sta 'stručnjaci' kažu, 'smijemo' li igrati sa dva napadača , ili koji igrač 'mora' igrati, da li smo 'srednja' ekipa, ili kako 'moramo' sve pobijediti sa 3:0 ili 'da ovako ne možemo protiv Amerikanaca' , a mi ispisasmo fudbalsku historiju, mi učinismo narod nikad sretnijih i ponosnijim, ujedinismo narod, stvorismo nove idole - naveo je Barbarez u zajedničku fotografiju reprezentacije BiH.

Barbarezova objava na Instagramu. Screenshot

Barbarez je mišljenja da je važnije da se zastava BiH već mjesec dana viori na najvećoj fudbalskoj sceni i kako se stvara bolja budućnost.

- Zar nije važno da sanjamo snove, zar nije važno da smo zajedništvo, zar nije važno da zastava BiH već mjesec dana se viori na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, zar nije važno da "stvaramo" svijetliju budućnost, zar nije važno da smo ponosni - poručio je.

Zmajevi su pobjedom nad Katarom ostvarili najveći uspjeh, plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Naredni protivnik u šesnaestini finala Mundijala su Sjedinjene Države.

# SERGEJ BARBAREZ
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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