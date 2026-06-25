Haris Berbić za "Avaz": Ermin Mahmić je najveći profesionalac kojeg sam upoznao, svaki dan je obavljao namaze i molio se Bogu





Fudbaleri Bosne i Hercegovine ispisali su historiju plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Pobjedom protiv Katara rezultatom 3:1 Zmajevi su prvi put izborili mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta.

Jedan od junaka historijskog uspjeha bez sumnje je Ermin Mahmić. Mladi reprezentativac ponovo je pogodio nakon ulaska s klupe i tako postigao svoj drugi gol na ovogodišnjem Mundijalu.

Posebno je zanimljivo da je Mahmić postao najbolji strijelac Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima, a oba pogotka postigao je kao rezervista, potvrdivši epitet pravog "džokera" selektora Sergeja Barbareza.

Nakon historijske večeri kontaktirali smo njegovog saigrača iz Slovana Liberec, Harisa Berbića, koji nije krio emocije zbog uspjeha svog prijatelja.

- Kao svaki Bosanac i Hercegovac bio sam presretan nakon jučerašnje utakmice. Ermin je moj klupski kolega, ali i mnogo više od toga. Uvijek ću mu biti zahvalan za sve što je uradio za mene kada sam tek došao u novu sredinu. Bio je uz mene u svakom trenutku, Bosanac za Bosanca - rekao je Berbić za "Avaz".

Ističe da ga Mahmićev uspjeh nije iznenadio jer iz prve ruke zna koliko rada stoji iza svega.

- Veoma sam ponosan na njega. Njegovi nastupi i golovi bili su veoma emotivni za mene. Nevjerovatan je osjećaj kada neko s kim provodiš gotovo svaki dan ostvari svoje snove. Uvijek smo zajedno pričali o Bosni i reprezentaciji.

Berbić je potom otkrio detalje koje javnost nema priliku često čuti.

- Moram priznati da u životu nisam vidio čovjeka koji se toliko bori za svoje snove kao Ermin. On je najveći profesionalac kojeg sam upoznao. Mnogo sam naučio od njega i uvjerio me da su snovi zaista ostvarivi.

Posebno je naglasio koliko su porodica i vjera oblikovali Mahmićev put.

- Naravno, ne bi bio ovakav čovjek da dolazi iz neke druge porodice. Njegovi roditelji su prije svega divni i skromni ljudi. Provodili smo zajedno vrijeme u Češkoj i imao sam priliku upoznati ih. Ermin je cijelo vrijeme vjerovao da će uspjeti. Svaki dan je obavljao namaze i molio se Bogu, a danas se vidi da mu se sav trud i vjera vraćaju na najljepši mogući način - zaključio je Berbić.