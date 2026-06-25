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NOKAUT FAZA

Kako možete nabaviti ulaznice za duel BiH i Amerike: Savez objavio upute navijačima

Kako je saopćeno, određeni broj ulaznica bit će stavljen na raspolaganje Savezu za distribuciju među navijačima Zmajeva

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Dž. B.

25.6.2026

Fudbalska reprezentacija BiH plasirala se u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je očekuje duel protiv domaćina SAD-a u šesnaestini finala.

Uoči utakmice koja se igra u San Francisku, Fudbalski savez BiH objavio je upute za navijače koji žele doći do ulaznica za ovaj susret.

Kako je saopćeno, određeni broj karata bit će stavljen na raspolaganje Savezu za distribuciju među navijačima Zmajeva. Svi zainteresovani moraju poslati zahtjev putem e-mail adrese [email protected] najkasnije do 26. juna 2026. godine do 23:59 sati.

Prijava treba sadržavati ime i prezime, broj traženih ulaznica te kontakt telefon. Iz Saveza naglašavaju da podnošenje zahtjeva ne garantuje dodjelu ulaznica, s obzirom na ograničen broj dostupnih mjesta.

Navijačima se preporučuje i paralelna prijava putem zvaničnih FIFA kanala prodaje. Nakon što FIFA potvrdi konačnu proceduru distribucije, svi prijavljeni bit će blagovremeno obaviješteni o daljnjim koracima.

Utakmica BiH i SAD-a igra se u noći sa srijede na četvrtak u 02:00 sata po srednjoevropskom vremenu.

# UTAKMICA
# REPREZENTACIJA BIH
# ULAZNICA
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