Džeko se oglasio kratkom porukom nakon historijskog rezultata: "Porodica"

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je sinoć reprezentaciju Katara rezultatom 3:1 i tako osigurala plasman među 32 najbolje reprezentacije na Mundijalu.
Edin Džeko je jučerašnji meč startao od prve minute te imao veoma zapaženu ulogu.
Autogol Sultana Al Brakea bio je zapravo djelo Edina Džeke, s obzirom da je lopta skrenuta nakon šuta našeg kapitena.
Također, pogodio je i stativu, a zbog čega mu je vjerovatno i teško pala izmjena, s obzirom da je očekivao da može se upisati i u listu strijelaca.
Iako je na prvu reagirao burno, već nakon meča je pokazao zašto je kapiten. Uslijedilo je veliko slavlje sa saigračima, a danas se oglasio na društvenim mrežama.
Podijelio je fotografije s članovima porodice, koji ga bodre tokom Mundijala, ali i one na kojima su okupljeni igrači reprezentacije BiH. U opisu fotografija napisao je "Porodica", aludirajući da i članove reprezentacija smatra članovima porodice.