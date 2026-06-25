Džeko se oglasio kratkom porukom nakon historijskog rezultata: "Porodica"

Autogol Sultana Al Brakea bio je zapravo djelo Edina Džeke, s obzirom da je lopta skrenuta nakon šuta našeg kapitena.

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je sinoć reprezentaciju Katara rezultatom 3:1 i tako osigurala plasman među 32 najbolje reprezentacije na Mundijalu.

Također, pogodio je i stativu, a zbog čega mu je vjerovatno i teško pala izmjena, s obzirom da je očekivao da može se upisati i u listu strijelaca.

Iako je na prvu reagirao burno, već nakon meča je pokazao zašto je kapiten. Uslijedilo je veliko slavlje sa saigračima, a danas se oglasio na društvenim mrežama.

Podijelio je fotografije s članovima porodice, koji ga bodre tokom Mundijala, ali i one na kojima su okupljeni igrači reprezentacije BiH. U opisu fotografija napisao je "Porodica", aludirajući da i članove reprezentacija smatra članovima porodice.