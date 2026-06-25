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MUNDIJAL

Video / Dan kada su Zmajevi ispisali historiju: Kako su se navijači spremali za meč i proslavili pobjedu

Pogledajte i izjavu legende Egipta te nekadašnjeg dugogodišnjeg igrača Arsenala Mohameda Elnenija

Sjajna atmosfera. Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

25.6.2026

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je reprezentaciju Katara rezultatom 3:1 i tako osigurala plasman među 32 najbolje reprezentacije na svijetu.

Sjajna atmosfera vladala je u Sijetlu, a prema nekim procjenama u ovom gradu je bilo oko 40.000 naših navijača.

"Avazov" reporter s lica mjesta je zabilježio brojne interesantne prizore na ulicama ovog grada koji se nalazi na sjeverozapadu SAD.

Također, u snimku na početku teksta možete pogledati i izjave poslije meča, kao i atmosferu nakon historijske pobjede. Za naš list ekskluzivno je govorila i legenda Egipta te nekadašnjeg dugogodišnjeg igrača Arsenala Mohameda Elnenija.

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# ZMAJEVI
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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