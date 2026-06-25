Novinar američkog FOX Sporta analizirao igru Zmajeva: Ovo su mu zaključci

Američki Fox Sport posvetio pažnju reprezentaciji BiH koja je sljedeći protivnik Sjedinjenih Država u šesnaestini finala Mundijala. Njihov novinar Brian Sciaretta analizirao je utakmicu Zmajeva protiv Katara. Prenosimo njegova zapažanja:

1. Mladost donosi prevagu za BiH

Na Svjetskom prvenstvu kojim su dominirali neki od najvećih igrača svih vremena, BiH će se prvi put u svojoj historiji kvalifikovati za nokaut fazu, zahvaljujući velikom doprinosu svojih mladih igrača, uključujući i najmlađeg strijelca ikada, krilnog napadača Kerima Alajbegovića (18).

Rođen u Kolnu, u Njemačkoj, od bosanskih roditelja, Alajbegović je primio loptu od Ivana Bašića, izbjegao nekoliko katarskih odbrambenih igrača i uputio briljantan i nezaustavljiv udarac u gornji ugao.

BiH ima obećavajuću grupu mladih igrača, a Alajbegović je budućnosti tima. Sada je u Salzburgu, a ovog ljeta bi se trebao pridružiti Bayer Leverkusenu.

Čak i pored gola, Alajbegović je imao veoma dobru i kompletnu igru ​​gdje je rutinski bio opasan i uvijek je tražio način da napravi razliku. Zato ovaj turnir može biti toliko zabavan. Nije samo za etablirane zvijezde, to je također mjesto gdje se zvijezde stvaraju - a Alajbegović je upravo postigao ono što je vjerovatno najveći gol u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Pored Alajbegovića, i Ivan Bašić je bio veoma opasan za BiH tokom cijele utakmice. Bašić je ne samo asistirao kod Alajbegovićevog gola, već je i namjestio Džeki da šutira pored stative. Bio je najbolji dodavač u ovoj utakmici. Sa samo 24 godine, Bašić je igrač ne samo za ovo Svjetsko prvenstvo, već će biti važan i za Bosnu i Hercegovinu u dugom periodu.

Konačno, tu je i Ermin Mahmić, 21-godišnjak koji je svojim trećim golom za BiH stavio utakmicu van domašaja. Rođen u Austriji od bosanskih roditelja, Mahmić je u prošlosti igrao za austrijske mlađe reprezentacije. Tek prošlog mjeseca, u maju, dobio je pravo nastupa za BiH. Postigao je gol u utakmici protiv Katara i postao jedan od ključnih igrača za budućnost ove reprezentacije.

BiH je dobro pripremljena za budućnost s talentovanom bazom mladih igrača. Većina ovih igrača rođena je izvan BiH u vrijeme kada su mnoge porodice u zemlji bile raseljene tokom 1990-ih. Sada se mnoga djeca rođena u inostranstvu od bosanskih roditelja u godinama nakon rata odlučuju igrati za BiH.

Pored Mahmića i Alajbegovića, tu je i Esmir Bajraktarević, koji je bio starter u ovoj utakmici i odigrao veliku ulogu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Bajraktarević je rođen i odrastao u Wisconsinu, a igrao je za američke U-20 i U-23 reprezentacije (i jedan nastup za kompletnu reprezentaciju) prije nego nego je počeo igrati za BiH.

2. Džeko još uvijek važan

Ono što je bilo zanimljivo u vezi ove pobjede za Bosnu i Hercegovinu jeste to što nije bila samo Alajbegovićeva mladost. Bila je to i vrlo važna igra Edina Džeke, koji je sa 40 godina najbolji strijelac BiH svih vremena. Sarajlija ima preko 400 golova u karijeri za klub i reprezentaciju. Za BiH ima 73 gola u 150 nastupa.

Džeko nije postigao gol u ovoj utakmici, ali je omogućio postizanje drugog gola tima kada je uhvatio loptu nakon centaršuta beka Seada Kolašinca duboko u šesnaestercu. Zatim je pokušao glavom vratiti loptu preko gola, ali je lopta skrenula od Sultana Al Brakea u autogol.

Njegova 150. utakmica za reprezentaciju završila se u 64. minuti kada je zamijenjen. Bila je to vrlo dobra igra i pobjeda ne bi bila moguća bez njega.

3. Šta SAD mogu očekivati

Za američki tim, to je prilika da pobijede u rijetkoj nokaut utakmici na domaćem terenu. Za BiH, to će vjerovatno biti najveća utakmica u historiji njihove reprezentacije.

Obje reprezentacije imaju mješavinu mladosti i iskustva koja bi trebala dati timu mnogo energije. Također su jaki i fizički spremnan tim.

Američki tim će detaljno istražiti BiH prije susreta, a Mauricio Pochettino će morati pripremiti svoj tim za vrlo fizičku borbu tokom 90 - ili možda čak 120 minuta.