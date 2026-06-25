Radeljić: Bilo bi nevjerovatno izbaciti SAD sa Mundijala

- Bilo bi nevjerovatno izbaciti Sjedinjene Države sa prvenstva - rekao je Radeljić za radijsku stanicu SiriusXM FC.

Reprezentativac BiH Stjepan Radeljić je poslao poruku novom protivniku BiH na Mundijalu, domaćinu Sjedinjenim Državama.

Novinar SiriusXM FC Džon Morosi (Jon Morosi), koji je intervjuisao Radeljića, prenio je razgovor na X-u.

- Imaju zaista kvalitetan tim. Očekujemo vrlo tešku utakmicu. Bilo bi sjajno za nas i nevjerovatno kada bih ih izbacili - naveo je Morosi.

SAD i BiH igrat će 1. jula na Levis stadionu u Santa Klari, Kalifornija.