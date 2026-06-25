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Radeljić: Bilo bi nevjerovatno izbaciti SAD sa Mundijala

Naš reprezentativac je govorio za američku lokalnu radio stanicu

Stjepan Radeljić. N/FSBiH

A. J.

25.6.2026

Reprezentativac BiH Stjepan Radeljić je poslao poruku novom protivniku BiH na Mundijalu, domaćinu Sjedinjenim Državama.

- Bilo bi nevjerovatno izbaciti Sjedinjene Države sa prvenstva - rekao je Radeljić za radijsku stanicu SiriusXM FC.

Novinar SiriusXM FC Džon Morosi (Jon Morosi), koji je intervjuisao Radeljića, prenio je razgovor na X-u.

- Imaju zaista kvalitetan tim. Očekujemo vrlo tešku utakmicu. Bilo bi sjajno za nas i nevjerovatno kada bih ih izbacili - naveo je Morosi.

SAD i BiH igrat će 1. jula na Levis stadionu u Santa Klari, Kalifornija.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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