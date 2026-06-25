Radeljić: Bilo bi nevjerovatno izbaciti SAD sa Mundijala

Reprezentativac BiH Stjepan Radeljić je poslao poruku novom protivniku BiH na Mundijalu, domaćinu Sjedinjenim Državama.
- Bilo bi nevjerovatno izbaciti Sjedinjene Države sa prvenstva - rekao je Radeljić za radijsku stanicu SiriusXM FC.
U SUSRET NOVOM MEČU
Naš reprezentativac je govorio za američku lokalnu radio stanicu
Stjepan Radeljić. N/FSBiH
Reprezentativac BiH Stjepan Radeljić je poslao poruku novom protivniku BiH na Mundijalu, domaćinu Sjedinjenim Državama.
- Bilo bi nevjerovatno izbaciti Sjedinjene Države sa prvenstva - rekao je Radeljić za radijsku stanicu SiriusXM FC.
Novinar SiriusXM FC Džon Morosi (Jon Morosi), koji je intervjuisao Radeljića, prenio je razgovor na X-u.
- Imaju zaista kvalitetan tim. Očekujemo vrlo tešku utakmicu. Bilo bi sjajno za nas i nevjerovatno kada bih ih izbacili - naveo je Morosi.
SAD i BiH igrat će 1. jula na Levis stadionu u Santa Klari, Kalifornija.
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