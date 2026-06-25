Pogledajte kako je najmlađi insajder proslavio pobjedu BiH: Muharemovića nazvao bratom

Brajson je na društvenim mrežama čestitao Zmajevima na prolasku među 16 najboljih reprezentacija svijeta, ističući da je BiH do uspjeha stigla nakon velike borbe u grupnoj fazi. Posebne čestitke uputio je reprezentativcu Tariku Muharemoviću, kojeg je nazvao svojim bratom.

Poznati jutjuber i nogometni insajder Brodi Brajson pridružio se brojnim navijačima koji slave plasman Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Njegova objava brzo je privukla pažnju bh. navijača, a mnogi su mu zahvalili na podršci koju pruža našoj reprezentaciji.

Iako je još veoma mlad, Brajson je zahvaljujući zanimljivim objavama i informacijama iz svijeta nogometa stekao veliku popularnost na društvenim mrežama, gdje ga samo na Instagramu prati gotovo pola miliona ljudi.

Bosna i Hercegovina će u šesnaestini finala Mundijala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a utakmica je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata.