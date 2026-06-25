Ekvador šokirao Njemačku i osigurao plasman u drugu rundu, u šesnaestini finala i Obala Slonovače

Ekvador je preokretom pobijedio Njemačku (2:1) u posljednjem kolu grupe E Svjetskog prvenstva i tako se plasirao u nokaut fazu Mundijala. Njemačka i Obala Bjelokosti također su prošli u nokaut fazu.

Nijemci su došli do vodstva odmah na početku utakmice golom Sanea u drugoj minuti. Ali, pričat će se o tome šta je prethodilo golu. Igrači Ekvadora su protestovali da je Pavlović digao nogu visoko i da je gol trebao biti poništen. Ipak, sutkinja Tori Peno je pokazala na centar.

Ubrzo su Ekvadorci došli do poravnanja, golom Angula u devetoj minuti.

Prvo poluvrijeme je obilježila otvorena igra sa obje strane. Ekvador je pokušavao do gola, ali nisu uspjeli kreirati opasnu šansu. Kao ni Njemačka s druge strane.

Odmah na početku drugog poluvremena, Penso je svirala penal za Njemačku, ali nakon pregleda VAR-a gol je poništen zbog prekršaja Sanea na sredini terena.

Ekvador je krenuo po preokret. Valensija dobro šutirao u 62. minuti, ali Nojer to brani. Ipak,

Do preokreta stižu u 78. minuti nakon ubačaja iz kornera, a Plata zabija iz peterca.

Obala Slonovače - Kurasao (2:0)

U drugoj utakmici, Obala Slonovače je savladala reprezentaciju Kurasaa. Prvi gol je postigao Pepe u sedmoj minuti, što je bio rezultat prvog poluvremena.

U nastavku igre Pepe je povećavo vodstvo Obale Bjelokosti u 64. minuti.

Tabela: 1. Njemačka (6), 2. Obala Slonovače (6), 3. Ekvador (4), 4. Kurasao (1)