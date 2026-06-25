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GRUPA E

Ekvador šokirao Njemačku i osigurao plasman u drugu rundu, u šesnaestini finala i Obala Slonovače

Utakmice su se igrale u Nju Džersiju i Filadelfiji

Njemačka - Ekvador - Avaz
Detalj sa meča Njemačka - Ekvador - Avaz
Njemačka - Ekvador - Avaz
Detalj sa meča Obala Slonovače - Kurasao - Avaz
Detalj sa meča Njemačka - Ekvador - Avaz
+5
A. J.

25.6.2026

Ekvador je preokretom pobijedio Njemačku (2:1) u posljednjem kolu grupe E Svjetskog prvenstva i tako se plasirao u nokaut fazu Mundijala. Njemačka i Obala Bjelokosti također su prošli u nokaut fazu.

Nijemci su došli do vodstva odmah na početku utakmice golom Sanea u drugoj minuti. Ali, pričat će se o tome šta je prethodilo golu. Igrači Ekvadora su protestovali da je Pavlović digao nogu visoko i da je gol trebao biti poništen. Ipak, sutkinja Tori Peno je pokazala na centar.

Ubrzo su Ekvadorci došli do poravnanja, golom Angula u devetoj minuti.

Prvo poluvrijeme je obilježila otvorena igra sa obje strane. Ekvador je pokušavao do gola, ali nisu uspjeli kreirati opasnu šansu. Kao ni Njemačka s druge strane.

Odmah na početku drugog poluvremena, Penso je svirala penal za Njemačku, ali nakon pregleda VAR-a gol je poništen zbog prekršaja Sanea na sredini terena.

Ekvador je krenuo po preokret. Valensija dobro šutirao u 62. minuti, ali Nojer to brani. Ipak, 

Do preokreta stižu u 78. minuti nakon ubačaja iz kornera, a Plata zabija iz peterca.

Obala Slonovače - Kurasao (2:0)

U drugoj utakmici, Obala Slonovače je savladala reprezentaciju Kurasaa. Prvi gol je postigao Pepe u sedmoj minuti, što je bio rezultat prvog poluvremena.

U nastavku igre Pepe je povećavo vodstvo Obale Bjelokosti u 64. minuti.

Tabela: 1. Njemačka (6), 2. Obala Slonovače (6), 3. Ekvador (4), 4. Kurasao (1)

Kraj

89' - Ekvador se uspijeva odbraniti.

78' - GOOOOOL! Plata pogađa nakon ubačaja iz kornera i dovodi Ekvador u vodstvo protiv Njemačke (2:1). Rodrigez je prebacio loptu a Plata zabio iz peterca.

75' - Loš šut Sanea iz dobre pozicije. 

72' - Mogao je Ekvador do prekoreta, ali je igrač Ekvadora iz peterca loptu poslao preko gola.

64' - GOOOOOOL! Pepe je povećao vodstvo Obale Bjelokosti protiv Kurasaa (2:0). 

62' - Kakav šut Valensije sa nekih 18 metara, ali Nojer brani.

58' - Rasplamsala se igra Njemačke i Ekvadora.

47' - Ništa od penala za Njemačku. Penso je poništila gol zbog prekršaja Sanea na sredini terena.

46' - Počela su druga poluvremena na obje utakmice.

45' - Kraj je prvog poluvremena na obje utakmice

Sporni momenat prije gola Njemačke.

37' - Obala Slonovače kontroliše utakmicu.

35' - Musijala je bio u izglednoj šansi, ali šut je izblokiran.

33' - Ekvador nastoji doći do drugog gola. Mada, prave šanse nemaju za to.

27' - Nema promjene rezultata ni u drugoj utakmici

23' - Otvorena igra Njemačke i Ekvadora.

10' - U drugoj utakmici, Obala Slonovače je povela protiv reprezentacije Kurasao. Pepe je bio strijelac.

9' - GOOOOOOL! Angulo je zabio prvi gol za Ekvador na Mundijalu. Njemačka - Ekvador (1:1).

2' - GOOOOOL! Sane je pogodio. Njemačka - Ekvador (1:0). Biće priče o ovom golu, odnosnoda li je trebao biti poništen zbog faula. 

1' - Počele su utakmice.

U posljednjem kolu grupe E Svjetskog prvenstva, Njemačka i Obala Slonovače tražiće pobjedu i tako najaviti nokaut fazu.

Tabela izgleda ovako: 1. Njemačka (6), 2. Obala Slonovače (3), 3. Ekvador (1), 4. Kurasao (1)

Stigli su sastavi za obje utakmice:

Kurasao: Room, Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville, Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Locadia

Obala Bjelokosti: Fofana, Doue, O. Diomande, Kossounou, Operi, Diallo, Kessie, Sangare, Y. Diomande, Pepe, Bonny

Njemačka: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Raum, Nmecha, Pavlović, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

Ekvador: Galindez, Plata, Ordonez, Pacho, Hincapie, Franco, Caicedo, Yeboah, Vite, Angulo, Valencia

# MUNDIJAL 2026
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