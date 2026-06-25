Ekvador šokirao Njemačku i osigurao plasman u drugu rundu, u šesnaestini finala i Obala Slonovače

Ekvador je preokretom pobijedio Njemačku (2:1) u posljednjem kolu grupe E Svjetskog prvenstva i tako se plasirao u nokaut fazu Mundijala. Njemačka i Obala Bjelokosti također su prošli u nokaut fazu.
Nijemci su došli do vodstva odmah na početku utakmice golom Sanea u drugoj minuti. Ali, pričat će se o tome šta je prethodilo golu. Igrači Ekvadora su protestovali da je Pavlović digao nogu visoko i da je gol trebao biti poništen. Ipak, sutkinja Tori Peno je pokazala na centar.
Ubrzo su Ekvadorci došli do poravnanja, golom Angula u devetoj minuti.
Prvo poluvrijeme je obilježila otvorena igra sa obje strane. Ekvador je pokušavao do gola, ali nisu uspjeli kreirati opasnu šansu. Kao ni Njemačka s druge strane.
Odmah na početku drugog poluvremena, Penso je svirala penal za Njemačku, ali nakon pregleda VAR-a gol je poništen zbog prekršaja Sanea na sredini terena.
Ekvador je krenuo po preokret. Valensija dobro šutirao u 62. minuti, ali Nojer to brani. Ipak,
Do preokreta stižu u 78. minuti nakon ubačaja iz kornera, a Plata zabija iz peterca.
Obala Slonovače - Kurasao (2:0)
U drugoj utakmici, Obala Slonovače je savladala reprezentaciju Kurasaa. Prvi gol je postigao Pepe u sedmoj minuti, što je bio rezultat prvog poluvremena.
U nastavku igre Pepe je povećavo vodstvo Obale Bjelokosti u 64. minuti.
Tabela: 1. Njemačka (6), 2. Obala Slonovače (6), 3. Ekvador (4), 4. Kurasao (1)
Kraj
89' - Ekvador se uspijeva odbraniti.
78' - GOOOOOL! Plata pogađa nakon ubačaja iz kornera i dovodi Ekvador u vodstvo protiv Njemačke (2:1). Rodrigez je prebacio loptu a Plata zabio iz peterca.
75' - Loš šut Sanea iz dobre pozicije.
72' - Mogao je Ekvador do prekoreta, ali je igrač Ekvadora iz peterca loptu poslao preko gola.
64' - GOOOOOOL! Pepe je povećao vodstvo Obale Bjelokosti protiv Kurasaa (2:0).
62' - Kakav šut Valensije sa nekih 18 metara, ali Nojer brani.
58' - Rasplamsala se igra Njemačke i Ekvadora.
47' - Ništa od penala za Njemačku. Penso je poništila gol zbog prekršaja Sanea na sredini terena.
46' - Počela su druga poluvremena na obje utakmice.
45' - Kraj je prvog poluvremena na obje utakmice
Sporni momenat prije gola Njemačke.
37' - Obala Slonovače kontroliše utakmicu.
35' - Musijala je bio u izglednoj šansi, ali šut je izblokiran.
33' - Ekvador nastoji doći do drugog gola. Mada, prave šanse nemaju za to.
27' - Nema promjene rezultata ni u drugoj utakmici
23' - Otvorena igra Njemačke i Ekvadora.
10' - U drugoj utakmici, Obala Slonovače je povela protiv reprezentacije Kurasao. Pepe je bio strijelac.
9' - GOOOOOOL! Angulo je zabio prvi gol za Ekvador na Mundijalu. Njemačka - Ekvador (1:1).
2' - GOOOOOL! Sane je pogodio. Njemačka - Ekvador (1:0). Biće priče o ovom golu, odnosnoda li je trebao biti poništen zbog faula.
1' - Počele su utakmice.
U posljednjem kolu grupe E Svjetskog prvenstva, Njemačka i Obala Slonovače tražiće pobjedu i tako najaviti nokaut fazu.
Tabela izgleda ovako: 1. Njemačka (6), 2. Obala Slonovače (3), 3. Ekvador (1), 4. Kurasao (1)
Stigli su sastavi za obje utakmice:
Kurasao: Room, Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville, Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Locadia
Obala Bjelokosti: Fofana, Doue, O. Diomande, Kossounou, Operi, Diallo, Kessie, Sangare, Y. Diomande, Pepe, Bonny
Njemačka: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Raum, Nmecha, Pavlović, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz
Ekvador: Galindez, Plata, Ordonez, Pacho, Hincapie, Franco, Caicedo, Yeboah, Vite, Angulo, Valencia