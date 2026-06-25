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SIJETL

Pozadina slučaja zastave Srbije među navijačima BiH

Zapravo je pljeskom pozdravljen potez BH Fanaticosa da zastavu Srbije vrate njenoj vlasnici, navodi Slobodna Bosna

Detalj sa meča u Sijetlu. AP

A. J.

25.6.2026

Prema informacijama Slobodne Bosne, snimak incidenta koji kruži društvenim mrežama je ustvari posljednji detalj u slagalici koji zapravo pokazuje veliku odgovornost koji pokazuju naši navijači iz navijačke grupe BH Fanaticosi.

Danas se na društvenim mrežama pojavio snimak koji su pojedini prorežimski mediji u Srbiji, naročito portal Informer, nastojali prikazati kao napad na navijača iz Srbije i otimanje nacionalne zastave Srbije.

"Momak je na sebi imao dres Bosne, ali u rukama je držao našu trobojku. Međutim, čim su to videli, Bosanci su poput hijena okružili mladića, žestoko ga vređajući, preteći mu i verbalno i gestikulacijama. Samo su čekali trenutak da uplašeni mladić okrene glavu, pa su mu iz ruke otrgli srpsku zastavu! Potom su krenuli sa njom ka nižim delovima tribine, dok je ostatak navijača burno pozdravio otimanje naše nacionalne zastave", objavio je danas beogradski Informer.

Na sličan i pokazat će se neodgovoran način ovu vijest i snimak sa tribina prenijeli su i pojedini drugi mediji iz regiona, posebno Hrvatske i BiH, ne provjeravajući pozadinu incidenta. 

No, činjenice stoje sasvim drugačije. Prema informacijama Slobodne Bosne, snimak incidenta koji kruži društvenim mrežama je ustvari posljednji detalj u slagalici koji zapravo pokazuje veliku odgovornost koji pokazuju naši navijači iz navijačke grupe BH Fanaticosi.

Uprkos insistiranju da vrati zastavu, ostao je pri svome stavu, pa je jedan od navijača iz BH Fanaticosa silom uzeo zastavu i proslijedio je kolegi iz navijačke grupe koji je odmah otrčao da vrati zastavu. I to se također vidi na snimku.

To je zapravo cijela priča koja stoji iza snimka koji pojedini mediji naročito u Srbiji pokušali iskoristiti za propagandu protiv navijača BiH ali i cijele euforične navijačke atmosfere i simpatija koje je naša reprezentacija pridobila u proteklom periodu, naročito u regionu, ali i širom svijeta.

Dalje, neodgovorni mediji su izvijestili da je "otimanje zastave Srbije" izazvalo pljesak dijela navijača. Zapravo je pljeskom pozdravljen potez BH Fanaticosa da zastavu Srbije vrate njenoj vlasnici.

Ovaj incident je još jednom pokazao koliko je važno da šira zajednica, u ovom slučajnu organizovana navijačka grupa sa jasnim kodeksom ponašanja, da adekvatan odgovor na ispade pojedinaca ma kako se oni zvali. 

# MUNDIJAL 2026
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