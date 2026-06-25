Pozadina slučaja zastave Srbije među navijačima BiH

Prema informacijama Slobodne Bosne, snimak incidenta koji kruži društvenim mrežama je ustvari posljednji detalj u slagalici koji zapravo pokazuje veliku odgovornost koji pokazuju naši navijači iz navijačke grupe BH Fanaticosi.

Danas se na društvenim mrežama pojavio snimak koji su pojedini prorežimski mediji u Srbiji, naročito portal Informer, nastojali prikazati kao napad na navijača iz Srbije i otimanje nacionalne zastave Srbije.

"Momak je na sebi imao dres Bosne, ali u rukama je držao našu trobojku. Međutim, čim su to videli, Bosanci su poput hijena okružili mladića, žestoko ga vređajući, preteći mu i verbalno i gestikulacijama. Samo su čekali trenutak da uplašeni mladić okrene glavu, pa su mu iz ruke otrgli srpsku zastavu! Potom su krenuli sa njom ka nižim delovima tribine, dok je ostatak navijača burno pozdravio otimanje naše nacionalne zastave", objavio je danas beogradski Informer.

Na sličan i pokazat će se neodgovoran način ovu vijest i snimak sa tribina prenijeli su i pojedini drugi mediji iz regiona, posebno Hrvatske i BiH, ne provjeravajući pozadinu incidenta.

No, činjenice stoje sasvim drugačije. Prema informacijama Slobodne Bosne, snimak incidenta koji kruži društvenim mrežama je ustvari posljednji detalj u slagalici koji zapravo pokazuje veliku odgovornost koji pokazuju naši navijači iz navijačke grupe BH Fanaticosi.