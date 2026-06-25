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ZLATANOVA PORUKA

Ibrahimović suznih očiju govorio o BiH: To je zemlja mog oca, previše je propatila, navijači su već osvojili Mundijal

Legendarni Šveđanin nije skrivao emocije nakon plasmana BiH u nokaut fazu Mundijala, a posebno ga je dirnula atmosfera koju prave bh. navijači

Zlatan Ibrahimović. Screenshot / Fox

M. R.

25.6.2026

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović, koji tokom Svjetskog prvenstva 2026. radi kao stručni analitičar američke televizijske mreže FOX, emotivno je govorio o uspjehu Bosne i Hercegovine i priznao da mu je prolazak "Zmajeva" u nokaut fazu posebno prirastao srcu.

Vidno dirnut, Ibrahimović je podsjetio na svoje porijeklo i činjenicu da mu je otac Šefik rođen u Bosni i Hercegovini.

- Drago mi je zbog Bosne. To je zemlja mog oca. To je narod koji je mnogo propatio i zato je lijepo vidjeti da danas ima razlog za slavlje. Nogomet nekada može ljudima vratiti osmijeh, a mislim da je ovo jedan od tih trenutaka- , rekao je Ibrahimović.

Ipak, najveći utisak na nekadašnjeg asa ostavila je atmosfera koju stvaraju bh. navijači, od koje se ježi. Za njega su već osvojili Mundijal.

Bosna i Hercegovina je plasmanom u šesnaestinu finala prvi put u historiji izborila mjesto u nokaut fazi Svjetskog prvenstva, a podrška s tribina postala je jedna od najljepših priča dosadašnjeg turnira.

# ZLATAN IBRAHIMOVIĆ
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# MUNDIJAL 2026
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