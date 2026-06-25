Ibrahimović suznih očiju govorio o BiH: To je zemlja mog oca, previše je propatila, navijači su već osvojili Mundijal

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović, koji tokom Svjetskog prvenstva 2026. radi kao stručni analitičar američke televizijske mreže FOX, emotivno je govorio o uspjehu Bosne i Hercegovine i priznao da mu je prolazak "Zmajeva" u nokaut fazu posebno prirastao srcu.

Vidno dirnut, Ibrahimović je podsjetio na svoje porijeklo i činjenicu da mu je otac Šefik rođen u Bosni i Hercegovini.

- Drago mi je zbog Bosne. To je zemlja mog oca. To je narod koji je mnogo propatio i zato je lijepo vidjeti da danas ima razlog za slavlje. Nogomet nekada može ljudima vratiti osmijeh, a mislim da je ovo jedan od tih trenutaka- , rekao je Ibrahimović.

Ipak, najveći utisak na nekadašnjeg asa ostavila je atmosfera koju stvaraju bh. navijači, od koje se ježi. Za njega su već osvojili Mundijal.