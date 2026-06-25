Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MUNDIJAL

Video / Ekvador je tražio faul, ali sutkinja je pokazala na centar: Da li je napravila grešku?

Nakon toga je lopta došla do Virca, koji je uposlio Sanea, a igrač Galatasaraja lijepo pogađa

Detalj s meča. Screenshot

S. S.

25.6.2026

Fudbalske reprezentacije Njemačke i Ekvadora igraju meč trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva, a početak obilježila je sporna situacija.

Već u drugoj minuti Sane je postigao gol, a Ekvador je tražio faul u ranijoj fazi napada.

Pavlović je visoko digao nogu i prebacio loptu, no nakon toga je zakačio i igrača Ekvadora u glavu, no sutkinja Stefani Frapar iz Francuske je smatrala da nema elemenata za faul.

Nakon toga je lopta došla do Virca, koji je uposlio Sanea, a igrač Galatasaraja lijepo pogađa.

Nije nakon gola bilo reakcije ni iz VAR sobe.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA EKVADORA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.