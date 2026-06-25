Video / Ekvador je tražio faul, ali sutkinja je pokazala na centar: Da li je napravila grešku?

Fudbalske reprezentacije Njemačke i Ekvadora igraju meč trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva, a početak obilježila je sporna situacija.

Već u drugoj minuti Sane je postigao gol, a Ekvador je tražio faul u ranijoj fazi napada.

Pavlović je visoko digao nogu i prebacio loptu, no nakon toga je zakačio i igrača Ekvadora u glavu, no sutkinja Stefani Frapar iz Francuske je smatrala da nema elemenata za faul.

Nakon toga je lopta došla do Virca, koji je uposlio Sanea, a igrač Galatasaraja lijepo pogađa.

Nije nakon gola bilo reakcije ni iz VAR sobe.