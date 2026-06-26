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PRAGMATIČNI PORTUGALAC

Murinjo nasmijao fudbalski svijet: Volio bih da svi igrači Reala ispadnu s Mundijala

Novi trener "Kraljeva" šokirao iskrenom izjavom, pa objasnio zašto priželjkuje ranu eliminaciju svojih najvećih zvijezda

Žoze Murinjo. Mondo.ba

M. R.

26.6.2026

Žoze Murinjo (José Mourinho) još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najduhovitijih i najharizmatičnijih trenera u svijetu fudbala.

Novi strateg Real Madrida tokom razgovora za "BeastModeOn" dobio je pitanje kakva su njegova očekivanja od Svjetskog prvenstva, a odgovor je u rekordnom roku postao hit na društvenim mrežama.

- Šta bih želio da vidim na Mundijalu? Želim da svi igrači Reala izgube i ispadnu, jer želim sve da ih vidim na početku priprema za sezonu u julu - rekao je Murinjo uz prepoznatljiv osmijeh.

Šala s ozbiljnom porukom

Iako je njegova izjava izazvala brojne reakcije i osmijehe među navijačima, iza nje se krije vrlo ozbiljan razlog.

Svjetsko prvenstvo traje do 19. jula, dok pripreme Real Madrida za novu sezonu počinju nekoliko dana ranije. Murinjo bi zato volio što prije na okupu imati kompletan igrački kadar kako bi bez problema započeo rad.

To, međutim, neće biti lako ostvariti, jer se među glavnim favoritima za osvajanje Mundijala nalaze Brazil i Francuska, reprezentacije koje u velikoj mjeri predvode upravo zvijezde "Kraljevskog kluba".

Kilijan Mbape (Kylian Mbappé), Vinisijus Žunior (Vinícius Júnior), Orelijen Čuameni (Aurélien Tchouaméni) i Endrik (Endrick) sigurno se ne bi složili sa željom svog novog trenera.

Najbolji igrači su najslađi problem

Portugalac je odgovorio i na tvrdnje da ga u Madridu čeka težak zadatak upravljanja velikim egima svlačionice.

- Uopšte to nije tačno. Ja želim sve te igrače u timu, želim sve najbolje igrače u timu. Treniranje ega je najbolji problem koji trener može da ima. Najbolji igrači su najbolji problem, a na treneru je da pronađe način da od svih njih napravi najbolji tim - poručio je Murinjo.

Njegove riječi još jednom su pokazale da, osim po trofejima, slavni Portugalac ostaje prepoznatljiv i po izjavama koje gotovo uvijek izazovu veliku pažnju fudbalske javnosti. 

Ovoga puta spojio je humor i pragmatizam, jasno dajući do znanja da mu je najveća želja što prije okupiti ekipu i krenuti u stvaranje novog Reala koji će napasti sve trofeje.

# REAL MADRID
# JOSE MOURINHO
# MUNDIJAL 2026
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