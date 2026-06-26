Murinjo nasmijao fudbalski svijet: Volio bih da svi igrači Reala ispadnu s Mundijala

Žoze Murinjo (José Mourinho) još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najduhovitijih i najharizmatičnijih trenera u svijetu fudbala.

Novi strateg Real Madrida tokom razgovora za "BeastModeOn" dobio je pitanje kakva su njegova očekivanja od Svjetskog prvenstva, a odgovor je u rekordnom roku postao hit na društvenim mrežama.

- Šta bih želio da vidim na Mundijalu? Želim da svi igrači Reala izgube i ispadnu, jer želim sve da ih vidim na početku priprema za sezonu u julu - rekao je Murinjo uz prepoznatljiv osmijeh.

Šala s ozbiljnom porukom

Iako je njegova izjava izazvala brojne reakcije i osmijehe među navijačima, iza nje se krije vrlo ozbiljan razlog.

Svjetsko prvenstvo traje do 19. jula, dok pripreme Real Madrida za novu sezonu počinju nekoliko dana ranije. Murinjo bi zato volio što prije na okupu imati kompletan igrački kadar kako bi bez problema započeo rad.

To, međutim, neće biti lako ostvariti, jer se među glavnim favoritima za osvajanje Mundijala nalaze Brazil i Francuska, reprezentacije koje u velikoj mjeri predvode upravo zvijezde "Kraljevskog kluba".

Kilijan Mbape (Kylian Mbappé), Vinisijus Žunior (Vinícius Júnior), Orelijen Čuameni (Aurélien Tchouaméni) i Endrik (Endrick) sigurno se ne bi složili sa željom svog novog trenera.