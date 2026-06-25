Nevjerovatni prizori zatekli reprezentaciju Švedske na treningu

Nogometnu reprezentaciju Švedske na Toyota stadionu u Teksasu zatekli su neobični prizori tokom treninga.

Stadion je zbog renoviranja izgledao kao da je tornado prošao kroz ovaj grad, vidjele su se srušene tribine i građevinski materijal.

- Samo sam pomislio: "Šta se ovdje desilo?". Koliko sam znao, nije bilo nikakve oluje - rekao je veznjak Švedske Besfort Zeneli za Aftonbladet.

Ipak, kasnije je stiglo pojašnjenje da je riječ o rekonstrukciji stadiona vrijednoj 182 miliona dolara.

Ranije u toku dana bilo je najavljeno rušenje dijela stadiona, a što se i završilo neposredno pred trening.

Ipak, sam travnjak je bio u optimalnom stanju, pa nije bilo prepreka za održavanje treninga.