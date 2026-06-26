Japanac sa 60 godina produžio profesionalnu karijeru

Dok većina fudbalera odavno uživa u penzionerskim danima, japanska legenda Kazujoši Miura (Kazuyoshi Miura) ispisuje stranice sportske historije.

Popularni "Kralj Kazu" uskoro će proslaviti 60. rođendan, ali ni tada neće odložiti kopačke. Iskusni napadač produžio je ugovor s trećeligašem Fukushima Junajtedom (Fukushima United) do juna 2027. godine i tako potvrdio da još nema namjeru završiti jednu od najdugovječnijih karijera u svijetu fudbala.

Time će Miura ući u svoju nevjerovatnu 42. profesionalnu sezonu.

- Odlučio sam nastaviti svoju avanturu u Fukushima Junajtedu. Nastavit ću trenirati s istom strašću i dati sve od sebe kako bih pomogao klubu da izbori plasman u drugu ligu - poručio je legendarni Japanac.

Rekorder koji ne poznaje granice

Posljednji službeni nastup upisao je ranije ovog mjeseca, kada je imao 59 godina, tri mjeseca i 12 dana, čime je dodatno popravio vlastiti rekord kao najstariji aktivni profesionalni fudbaler na svijetu.

Njegova priča počela je davne 1986. godine u brazilskom Santosu (Santos), gdje je stigao još kao 15-godišnjak s velikim snom da postane vrhunski fudbaler.