"Prajd meč" na dan utakmice Irana i Egipta: Oba saveza se žalila, FIFA se ogradila

Iran i Egipat se pripremaju za utakmicu na Svjetskom prvenstvu u subotu usred spora sa svjetskom fudbalskom federacijom FIFA oko planiranih ceremonija i duginih zastava u znak podrške LGBTQ+ zajednici.

Egipat je prvi u grupi "G" sa četiri boda, dok Iran ima dva boda na drugom mjestu. Belgija je na trećem mjestu sa dva boda, dok je Novi Zeland na posljednjem mjestu grupe sa jednim bodom.

I Egipat i Iran imaju dobre šanse da se plasiraju u nokaut fazu turnira. Međutim, njihova utakmica na Lumen Fieldu u Seattleu je u sjeni "Pride Matcha" koji je grad odredio, odluka donesena prije nego što je održan žrijeb.

Prigovor kod žrijeba

Dvije muslimanske zemlje u kojima je homoseksualnost kriminalizovana protestovale su zbog odluke, koja je u suprotnosti sa njihovim vjerskim i kulturnim vrijednostima.

Šef Iranskog fudbalskog saveza Mehdi Taj rekao je da je savez formalno prigovorio od žrijeba za Svjetsko prvenstvo u decembru.

Taj je rekao da je stav Irana jasno prenesen u korespondenciji i na sastancima s FIFA-om, dodajući da je svjetska fudbalska organizacija uvjerila Teheran da se zabrinutost rješava i da će biti poduzete mjere kako bi se spriječila bilo kakva kontroverza, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr.

Iranski zvaničnik je rekao da je FIFA obećala da će otkazati planove za dugine trake i spriječiti unošenje srodnih zastava na stadion.

Egipatski fudbalski savez (EFA) također je poslao službeno pismo FIFA-i u kojem odbacuje sve aktivnosti koje promovišu homoseksualnost tokom utakmice Svjetskog prvenstva između Egipta i Irana.

- Potpuno odbacujemo takve aktivnosti koje direktno proturječe kulturnim, vjerskim i društvenim vrijednostima regije, posebno u arapskim i muslimanskim društvima - navodi se u pismu EFA upućenom generalnom sekretaru FIFA-e Mattiasu Grafstromu.

Pozvali su FIFA-u "da izbjegava aktivnosti koje bi mogle potaknuti kulturne i vjerske osjetljivosti među navijačima" jer su planirane aktivnosti "kulturno i vjerski nekompatibilne s tradicijama obje zemlje".

Planirane aktivnosti

FIFA se distancirala od planiranih aktivnosti, rekavši da ceremonije organizuje lokalni komitet Svjetskog prvenstva u Seattleu, a ne globalna fudbalska organizacija.

- Moram pojasniti da na Svjetskom prvenstvu neće biti 'Pride Matcha' - rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino za švicarski časopis "Die Weltwoche" u januaru.

- U Seattleu će biti odigrana utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu, a istog dana u gradu će se održavati i događaji koje organizuju vanjske organizacije. Ali to nema nikakve veze sa samom utakmicom.

Na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, FIFA je prijetila žutim kartonima za kapitene koji nose traku "OneLove", pozivajući se na svoja pravila protiv političkih slogana.