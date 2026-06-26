Amerika pala pred meč s BiH: Turska u nadoknadi šokirala domaćina Mundijala

Sjedinjene Američke Države porazom od Turske rezultatom 3:2 završile su grupnu fazu Svjetskog prvenstva, a ovaj rezultat posebno je zanimljiv za navijače Bosne i Hercegovine. Amerika je ranije već osigurala prvo mjesto u grupi D i plasman u šesnaestinu finala, ali je pred duel sa Zmajevima pokazala da nije nepobjediva.

Domaćin Mundijala sjajno je otvorio utakmicu i poveo već u drugoj minuti golom Ostona Trustija (Auston Trusty), čime se činilo da će rutinski nastaviti dobar niz u grupi. Ipak, Turska se nije predala, pa je prvo Arda Guler (Arda Guler) izjednačio, a zatim je Orkun Kokču (Orkun Kokcu) donio potpuni preokret i pokazao da američka odbrana može biti ozbiljno ranjiva.

SAD se u nastavku vratio golom Sebastijana Berhaltera (Sebastian Berhalter), ali ni to nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz. Kada se činilo da će utakmica završiti bez pobjednika, Turska je u dubokoj nadoknadi stigla do trećeg gola preko Kana Ajhana (Kaan Ayhan) i šokirala domaćina Mundijala.

Za Bosnu i Hercegovinu ovo je rezultat koji se mora pažljivo analizirati pred historijski meč nokaut faze. Amerika ima kvalitet, brzinu, širinu i veliku podršku s tribina, ali duel s Turskom pokazao je da se protiv nje može igrati, da se može pritisnuti zadnja linija i da se greške domaćina mogu kazniti.

Remi Paragvaja i Australije

U drugom susretu grupe D, Paragvaj i Australija odigrali su bez golova, čime je kompletiran rasplet ove grupe, gdje dva navedena tima imaju po četiri boda i prolaze dalje.

Ipak, u fokusu bh. javnosti sada je Amerika, reprezentacija koja će stajati na putu Zmajevima u historijskom pokušaju da naprave još jedan veliki korak na Svjetskom prvenstvu.ž

Vrijeme utakmice

Utakmica šesnaestine finala između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igra se u srijedu, 1. jula, na stadionu San Francisco Bay Area Stadium, odnosno Levi’s Stadiumu u Santa Clari.

Duel je zakazan za 17 sati po lokalnom vremenu u Kaliforniji, dok će se po srednjoevropskom vremenu igrati u noći sa srijede na četvrtak, 2. jula, od 02:00 sata.