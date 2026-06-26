Siti iskeširao čak 150 miliona eura za engleskog reprezentativca

Engleski fudbal dobio je novi transfer o kojem će se dugo govoriti. Mančester siti (Manchester City) postigao je konačan dogovor s Notingem Forestom (Notthingham Forest) oko dolaska veziste Eliota Andersona (Elliot Anderson) u poslu vrijednom čak 150 miliona eura, čime će mladi engleski reprezentativac postati jedan od najskupljih fudbalera u historiji Premiershipa.

Nakon višesedmičnih pregovora, klub s Etihada pristao je na finansijske uslove koje je tražio Forest, pa je ostalo još samo da 23-godišnji fudbaler usaglasi lične uslove i obavi ljekarske preglede prije zvanične promocije.

Prema navodima engleskih medija, Forest je insistirao da garantovani dio obeštećenja bude veći od 125 miliona, što je novi britanski rekord kada je riječ o transferima.

Od otpisanog do zvijezde Premiershipa

Anderson je u Notingem Forest stigao 2023. godine iz Njukasla (Newcastle United) u transferu vrijednom oko 35 miliona funti. Za klub je odigrao 92 utakmice, a u sezoni **2025/26. nije propustio nijednu prvenstvenu utakmicu.

Njegove odlične igre donijele su mu i poziv u reprezentaciju Engleske. Debi je upisao prošlog septembra, a selektor Tomas Tuhel (Thomas Tuchel) uvrstio ga je među putnike za Svjetsko prvenstvo. Na Mundijalu je bio starter protiv Hrvatske i Gane, a očekuje se da će mjesto u početnoj postavi zadržati i u narednom susretu protiv Paname.

Kada transfer bude i zvanično potvrđen, Anderson će postati jedno od najskupljih pojačanja u historiji engleskog fudbala, a Mančester siti još jednom će pokazati da ne štedi kada procijeni da je pronašao igrača za budućnost.