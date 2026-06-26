Džeko ispisao novu stranicu historije: Kapiten velikog srca poslao moćnu poruku nakon jubileja

Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko još jednom je pokazao zašto je simbol Zmajeva. Jubilarni 150. nastup u najdražem dresu obilježio je pobjedom nad Katarom (3:1) i historijskim plasmanom naše selekcije u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

Najbolji strijelac u historiji reprezentacije, sa 73 pogotka, nakon velikog uspjeha nije krio emocije. Na društvenim mrežama uputio je snažnu poruku.

- Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan sam i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hvala svima koji vjeruju u nas. Ovo je uspjeh cijelog tima i svih naših navijača - poručio je Džeko.