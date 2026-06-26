Džeko ispisao novu stranicu historije: Kapiten velikog srca poslao moćnu poruku nakon jubileja

Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko još jednom je pokazao zašto je simbol Zmajeva. Jubilarni 150. nastup u najdražem dresu obilježio je pobjedom nad Katarom (3:1) i historijskim plasmanom naše selekcije u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.
Najbolji strijelac u historiji reprezentacije, sa 73 pogotka, nakon velikog uspjeha nije krio emocije. Na društvenim mrežama uputio je snažnu poruku.
- Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan sam i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hvala svima koji vjeruju u nas. Ovo je uspjeh cijelog tima i svih naših navijača - poručio je Džeko.
Posebnu vrijednost jubileju dao je i gest nakon utakmice. Dres iz historijskog meča poklonio je svom ocu Midhatu, čovjeku koji mu je bio najveća podrška kroz cijelu karijeru. Upravo zbog toga, ovaj dres zauzet će posebno mjesto u porodičnoj kolekciji.
Džeko je i na terenu još jednom pokazao koliko znači reprezentaciji. Bio je jedan od lidera ekipe, a nakon njegovog udarca kod drugog gola lopta je završila u mreži poslije nesretne reakcije protivničkog igrača, pa je pogodak upisan kao autogol.
Bosna i Hercegovina sada s mnogo optimizma ulazi u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a uz kapitena poput Edina Džeke navijači s pravom vjeruju da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati najljepše stranice svoje nogometne historije.