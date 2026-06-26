Amerikance pred duel sa Zmajevima progoni zabrinjavajuća statistika

Nakon što je potvrđeno da će Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države odmjeriti snage u osmini finala Svjetskog prvenstva, Fox Sports izdvojio je podatak koji nikako ne ide u prilog domaćoj selekciji.

Američki medij objavio je tekst pod naslovom "Jedna zabrinjavajuća statistika SAD-a koju treba znati prije utakmice protiv BiH", podsjećajući na neugodan niz rezultata protiv evropskih reprezentacija.

Iako su Amerikanci grupnu fazu završili kao prvoplasirani zahvaljujući pobjedama protiv Paragvaja i Australije, u posljednjem kolu poraženi su od Turske 2:3, čime su dodatno produžili negativan niz.

- Poraz od Turske bio je deseti uzastopni protiv evropskih reprezentacija, a SAD sada u posljednjih 12 utakmica protiv timova sa Starog kontinenta imaju učinak od čak deset poraza i dva remija, bez ijedne pobjede - navodi Fox Sports.

Posebno zabrinjava učinak selektora Mauricija Početina (Mauricija Pochettina) protiv evropskih rivala. Otkako je preuzeo reprezentaciju SAD-a, izgubio je svih šest takvih utakmica, uz gol-razliku 6:18.

Amerikanci su pod njegovim vodstvom poraženi od Turske u dva navrata, Švicarske, Belgije, Portugala i Njemačke.

Posljednju pobjedu nad jednom evropskom reprezentacijom SAD su ostvarile još u decembru 2021. godine.

Fox Sports ističe i da je Bosna i Hercegovina najniže rangirana evropska reprezentacija s kojom će se Amerikanci suočiti pod vodstvom Početina, ali to ne mijenja činjenicu da je upravo evropski stil igre velika enigma za domaću selekciju.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 1. jula u 17:00 sati po lokalnom vremenu, odnosno u noći s 1. na 2. juli u 2:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini.