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CRNI NIZ SAD

Amerikance pred duel sa Zmajevima progoni zabrinjavajuća statistika

SAD već 12 utakmica ne zna za pobjedu protiv evropskih reprezentacija, Početino izgubio svih šest takvih mečeva otkako je selektor

Timoti Vea. AA

M. R.

26.6.2026

Nakon što je potvrđeno da će Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države odmjeriti snage u osmini finala Svjetskog prvenstva, Fox Sports izdvojio je podatak koji nikako ne ide u prilog domaćoj selekciji.

Američki medij objavio je tekst pod naslovom "Jedna zabrinjavajuća statistika SAD-a koju treba znati prije utakmice protiv BiH", podsjećajući na neugodan niz rezultata protiv evropskih reprezentacija.

Iako su Amerikanci grupnu fazu završili kao prvoplasirani zahvaljujući pobjedama protiv Paragvaja i Australije, u posljednjem kolu poraženi su od Turske 2:3, čime su dodatno produžili negativan niz.

- Poraz od Turske bio je deseti uzastopni protiv evropskih reprezentacija, a SAD sada u posljednjih 12 utakmica protiv timova sa Starog kontinenta imaju učinak od čak deset poraza i dva remija, bez ijedne pobjede - navodi Fox Sports.

Posebno zabrinjava učinak selektora Mauricija Početina (Mauricija Pochettina) protiv evropskih rivala. Otkako je preuzeo reprezentaciju SAD-a, izgubio je svih šest takvih utakmica, uz gol-razliku 6:18.

Amerikanci su pod njegovim vodstvom poraženi od Turske u dva navrata, Švicarske, Belgije, Portugala i Njemačke.

Posljednju pobjedu nad jednom evropskom reprezentacijom SAD su ostvarile još u decembru 2021. godine.

Fox Sports ističe i da je Bosna i Hercegovina najniže rangirana evropska reprezentacija s kojom će se Amerikanci suočiti pod vodstvom Početina, ali to ne mijenja činjenicu da je upravo evropski stil igre velika enigma za domaću selekciju.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 1. jula u 17:00 sati po lokalnom vremenu, odnosno u noći s 1. na 2. juli u 2:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini.

# REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# TIMOTHY WEAH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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