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SLABA TAČKA

Ovo je igrač SAD-a kojeg Zmajevi moraju staviti pod pritisak

Met Tarner ima iskustvo, ali BiH bi ga morala testirati od prve minute

Tarner: Golman domaćina. AP

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

26.6.2026

Golman Sjedinjenih Američkih Država Met Tarner (Matt Turner) mogao bi biti jedna od tačaka na kojoj će Bosna i Hercegovina tražiti svoju šansu u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Čuvar mreže Nju Ingland Revolušna (New England Revolution) ima ogromno reprezentativno iskustvo i bio je važan dio američkog tima i na Mundijalu u Kataru, ali nije golman koji djeluje nedodirljivo kada je pod stalnim pritiskom. 

Posebno se to odnosi na situacije u kojima protivnik forsira visoke lopte, centaršuteve, prekide i pritisak na njegovu igru nogom.

Zmajevi zato ne smiju dozvoliti da Tarner ima mirnu utakmicu. Svaki prekid, svaki ubačaj i svaki pritisak na američku zadnju liniju mogu biti način da se unese nervoza u odbranu domaćina, jer u nokaut fazi i jedna nesigurna reakcija može promijeniti tok meča.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
# MATT TURNER
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