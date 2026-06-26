Ovo je igrač SAD-a kojeg Zmajevi moraju staviti pod pritisak

Golman Sjedinjenih Američkih Država Met Tarner (Matt Turner) mogao bi biti jedna od tačaka na kojoj će Bosna i Hercegovina tražiti svoju šansu u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Čuvar mreže Nju Ingland Revolušna (New England Revolution) ima ogromno reprezentativno iskustvo i bio je važan dio američkog tima i na Mundijalu u Kataru, ali nije golman koji djeluje nedodirljivo kada je pod stalnim pritiskom.

Posebno se to odnosi na situacije u kojima protivnik forsira visoke lopte, centaršuteve, prekide i pritisak na njegovu igru nogom.

Zmajevi zato ne smiju dozvoliti da Tarner ima mirnu utakmicu. Svaki prekid, svaki ubačaj i svaki pritisak na američku zadnju liniju mogu biti način da se unese nervoza u odbranu domaćina, jer u nokaut fazi i jedna nesigurna reakcija može promijeniti tok meča.