Dvije pobjede pa poraz: Pet stvari koje Zmajevi moraju znati o SAD-u

Sjedinjene Američke Države su grupnu fazu Svjetskog prvenstva završile kao prvoplasirana selekcija grupe D, ali ne i kao ekipa bez problema. Nakon pobjeda nad Paragvajem i Australijom, Amerikanci su u posljednjem kolu izgubili od Turske 3:2, u meču koji nije imao veliki rezultatski značaj za njih, ali jeste pokazao da domaćin ima ranjive tačke.

Prva stvar koju Zmajevi moraju znati jeste da SAD najviše prijete brzinom. Kada osvoje loptu, Amerikanci vrlo brzo napadaju prostor, posebno preko bokova, gdje imaju igrače sposobne da u nekoliko sekundi prenesu igru pred protivnički gol.

Druga važna stvar je domaći teren: publika im daje energiju, a ritam utakmice često pokušavaju pretvoriti u trkački duel.

Treća stvar je da najveća opasnost dolazi od ofanzivaca poput Kristijana Pulišića (Christian Pulisic), koji može riješiti duel jedan na jedan i napraviti višak između linija.

Četvrta je da SAD imaju širinu u kadru, ali poraz od Turske pokazao je da velika rotacija ipak mijenja stabilnost ekipe.

Peta i možda najvažnija stvar za BiH jeste prostor iza američkih bekova: kada krenu visoko, iza njihovih leđa ostaje zona koju Zmajevi moraju napasti.

BiH ne smije ući u utakmicu sa strahom, ali mora biti pametna. Ako prihvati samo trku i pritisak, prednost ide Amerikancima; ako uspije spustiti loptu, smiriti ritam i napasti njihove rupe, Zmajevi imaju realan prostor da naprave još jedno čudo.