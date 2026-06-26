Video / Ko je Majk Ovolabi, navijač koji je “postao Bosanac” zbog Zmajeva

Jedan od navijača koji je posljednjih dana postao hit među pristalicama Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu je Majk Ovolabi (Mike Owolabi), content creator i podcaster iz Londona.
Pažnju bh. javnosti privukao je snimkom iz Los Angelesa, s utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske, gdje je uz zastavu naše zemlje govorio: “I’m from Bosnia, take me to America”. U opisu videa dodatno se našalio i napisao: “I am now officially 1/4 Bosnia”, odnosno da je sada “zvanično četvrtinom Bosanac”.
On je tako za kratko vrijeme postao simpatična pojava među navijačima Zmajeva, posebno jer se na društvenim mrežama pojavio kao neko ko, barem prema dostupnim informacijama, nema direktnu vezu s BiH, ali je potpuno prihvatio bh. navijačku energiju.
Njegov snimak se brzo proširio među našim navijačima, a mnogi su u komentarima s oduševljenjem prihvatili “novog Bosanca”.
U danima kada je reprezentacija BiH napravila historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, ovakvi detalji dodatno pokazuju koliko su Zmajevi privukli pažnju i van granica naše zemlje.