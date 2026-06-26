Video / Ko je Majk Ovolabi, navijač koji je “postao Bosanac” zbog Zmajeva

Jedan od navijača koji je posljednjih dana postao hit među pristalicama Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu je Majk Ovolabi (Mike Owolabi), content creator i podcaster iz Londona.

Pažnju bh. javnosti privukao je snimkom iz Los Angelesa, s utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske, gdje je uz zastavu naše zemlje govorio: “I’m from Bosnia, take me to America”. U opisu videa dodatno se našalio i napisao: “I am now officially 1/4 Bosnia”, odnosno da je sada “zvanično četvrtinom Bosanac”.