Poseban motiv za Ganu pred Hrvatsku: Predsjednikov brat obećao bogatu nagradu

U kamp Gane doputovali su biznismen Ibrahim Mahama, brat predsjednika države Džona Mahame (John Mahama), ambasador Gane u SAD-u Viktor Smit (Victor Smith), ministar sporta Kofi Adams (Kofi Adams) i ministar vanjskih poslova Semjuel Okudzeto Ablakva (Samuel Okudzeto Ablakwa).

Reprezentacija Gane dobila je snažan vjetar u leđa uoči odlučujuće utakmice protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Pred afričku selekciju stigla je visoka državna delegacija, a igračima je obećana i posebna novčana nagrada ukoliko nastave uspješan niz.

Mahama nije krio zadovoljstvo onim što je reprezentacija pokazala pod vodstvom selektora Karlosa Keiroša (Carlos Queiroz), koji je ekipu preuzeo tek u aprilu ove godine.

- Veoma sam ponosan na ono što ste uradili u tako kratkom periodu. Osim bonusa koji vam osigurava država, imam i poseban bonus za vas. Bit će mnogo bolji od onoga koji finansiraju porezni obveznici. Učinite nas ponosnim i bit ćete nagrađeni - poručio je Mahama.

Gana u posljednje kolo grupne faze ulazi sa četiri boda i u dobroj je poziciji za plasman u nokaut-fazu. Duel s Hrvatskom igra se u subotu od 23 sata.