Samo četiri reprezentacije na Mundijalu bez primljenog gola

Svjetsko prvenstvo donijelo je pregršt golova, uzbuđenja i iznenađenja, ali jedan statistički podatak posebno se izdvaja. Iako na turniru učestvuje čak 48 reprezentacija, samo četiri selekcije do sada nisu primile nijedan pogodak.
U ekskluzivnom društvu nalaze se Španija, Argentina, Gana i Meksiko, reprezentacije koje su pokazale izuzetnu defanzivnu disciplinu i sigurnost u dosadašnjem dijelu takmičenja.
Posebno pažnju privlači Meksiko, koji se našao uz bok dvjema svjetskim velesilama i izuzetno organizovanoj selekciji Gane. Dok se u nokaut-fazi uglavnom govori o napadačima i golgeterima, dosadašnji tok Mundijala još jednom potvrđuje da se veliki rezultati često grade upravo na čvrstoj odbrani.
Kako turnir ulazi u najuzbudljiviju fazu, ostaje da se vidi koja će od ove četiri reprezentacije najduže sačuvati status ekipe bez primljenog gola.