Samo četiri reprezentacije na Mundijalu bez primljenog gola

Svjetsko prvenstvo donijelo je pregršt golova, uzbuđenja i iznenađenja, ali jedan statistički podatak posebno se izdvaja. Iako na turniru učestvuje čak 48 reprezentacija, samo četiri selekcije do sada nisu primile nijedan pogodak.

U ekskluzivnom društvu nalaze se Španija, Argentina, Gana i Meksiko, reprezentacije koje su pokazale izuzetnu defanzivnu disciplinu i sigurnost u dosadašnjem dijelu takmičenja.