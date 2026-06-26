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Samo četiri reprezentacije na Mundijalu bez primljenog gola

Na Svjetskom prvenstvu sa 48 reprezentacija, samo su Španija, Argentina, Gana i Meksiko do sada uspjeli sačuvati svoju mrežu netaknutom

Detalj s meča Španija - Iran. Platforma X

M. R.

26.6.2026

Svjetsko prvenstvo donijelo je pregršt golova, uzbuđenja i iznenađenja, ali jedan statistički podatak posebno se izdvaja. Iako na turniru učestvuje čak 48 reprezentacija, samo četiri selekcije do sada nisu primile nijedan pogodak.

U ekskluzivnom društvu nalaze se Španija, Argentina, Gana i Meksiko, reprezentacije koje su pokazale izuzetnu defanzivnu disciplinu i sigurnost u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Posebno pažnju privlači Meksiko, koji se našao uz bok dvjema svjetskim velesilama i izuzetno organizovanoj selekciji Gane. Dok se u nokaut-fazi uglavnom govori o napadačima i golgeterima, dosadašnji tok Mundijala još jednom potvrđuje da se veliki rezultati često grade upravo na čvrstoj odbrani.

Kako turnir ulazi u najuzbudljiviju fazu, ostaje da se vidi koja će od ove četiri reprezentacije najduže sačuvati status ekipe bez primljenog gola.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA ARGENTINE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA GANE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA MEKSIKA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA ŠPANIJE U-21
# MUNDIJAL 2026
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