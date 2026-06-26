Nova FIFA-ina pravila otvorila vrata nesvakidašnjem scenariju

Novo prošireno Svjetsko prvenstvo i izmijenjena FIFA-ina pravila donijeli su situaciju kakva nije uobičajena na najvećoj fudbalskoj smotri.

Uoči duela Austrije i Alžira u grupi J, obje reprezentacije već su osigurale plasman u nokaut-fazu zahvaljujući pobjedama nad Jordanom. Međutim, upravo tu počinje apsurd koji je izazvao brojne reakcije među navijačima i analitičarima.

Prema aktuelnom sistemu takmičenja, drugoplasirana ekipa iz grupe gotovo sigurno će u šesnaestini finala igrati protiv moćne Španije, dok trećeplasiranog čekati znatno povoljniji duel sa Švicarskom.

To znači da Austriji odgovara poraz kako bi pala na treće mjesto, dok Alžir također nema pretjeran motiv za pobjedu jer bi remijem ili porazom zadržao treću poziciju i izbjegao jednog od glavnih favorita za naslov.

Ovakav rasplet otvara ozbiljno pitanje – može li sistem takmičenja biti ispravan ako ekipe u pojedinim situacijama imaju veći interes izgubiti nego pobijediti?

Svjetska prvenstva oduvijek su bila simbol borbe za svaki bod i svaki gol, ali ovaj slučaj pokazuje da nova pravila mogu proizvesti potpuno suprotan efekat.

Umjesto sportskog nadmetanja, u centru pažnje našla se matematika, a FIFA bi nakon Mundijala mogla biti primorana da preispita format koji je već u prvom izdanju izazvao brojne kontroverze.