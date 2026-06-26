Meksiko najbolji među domaćinima: Tri pobjede, bez primljenog gola i najstabilnija igra

Među tri domaćina Svjetskog prvenstva, Meksiko se izdvojio kao najkonkretnija i najuravnoteženija selekcija u dosadašnjem dijelu turnira. Uz disciplinovanu igru i jasnu taktičku strukturu, Meksikanci su ostvarili rezultate koji ih svrstavaju ispred ostalih domaćih ekipa.
Meksiko - tri od tri
U grupnoj fazi Meksiko je upisao tri važne pobjede – protiv Južne Koreje, Južne Afrike i Češke – čime je potvrdio visok nivo forme kojim ulazi u nokaut fazu. Uz te trijumfe, Meksiko je ostavio dojam ekipe koja zna kako kontrolisati utakmicu i koristiti svoje šanse u ključnim momentima. Meksiko još uvijek ne zna protivnika u nokaut fazi.
SAD - dvije pobjede i poraz
Sjedinjene Američke Države su imale solidan učinak koji je pokvaren u posljednjem kolu. Amerikanci su pobijedili Paragvaj i Australiju, ali su igrajući u kombinovanom sastavu poraženi od Turske, što je pokazalo da još uvijek traže kontinuitet, posebno protiv jačih evropskih i takmičarski spremnih selekcija. Upravo u tome Bosna i Hercegovina vidi veliku šansu protiv SAD u šesnaestini finala.
Kanada - po jedan poraz, remi i pobjeda
Kanada je imala najteži put među domaćinima i najviše oscilacija u igri. Zabilježila je pobjedu nad Katarom, doživjela poraz od Švicarska, te remizia sa našom reprezentacijom. Kanađani će u nedjelju otvoriti šesnaestinu finala protiv selekcije Južne Afrike
Ukupno gledano, Meksiko je pokazao najviše – i po broju pobjeda i po stabilnosti igre – te se trenutno nameće kao domaćin koji bi mogao dogurati najdalje.