Meksiko najbolji među domaćinima: Tri pobjede, bez primljenog gola i najstabilnija igra

Među tri domaćina Svjetskog prvenstva, Meksiko se izdvojio kao najkonkretnija i najuravnoteženija selekcija u dosadašnjem dijelu turnira. Uz disciplinovanu igru i jasnu taktičku strukturu, Meksikanci su ostvarili rezultate koji ih svrstavaju ispred ostalih domaćih ekipa.

Meksiko - tri od tri

U grupnoj fazi Meksiko je upisao tri važne pobjede – protiv Južne Koreje, Južne Afrike i Češke – čime je potvrdio visok nivo forme kojim ulazi u nokaut fazu. Uz te trijumfe, Meksiko je ostavio dojam ekipe koja zna kako kontrolisati utakmicu i koristiti svoje šanse u ključnim momentima. Meksiko još uvijek ne zna protivnika u nokaut fazi.