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UČINAK DOMAĆINA MUNDIJALA

Meksiko najbolji među domaćinima: Tri pobjede, bez primljenog gola i najstabilnija igra

Amerikanci pokazali potencijal, Kanada ostala bez učinka koji se očekivao od domaćina u grupnoj fazi

Reprezentacija Meksika. AP

Piše: Mustafa Radoncic

26.6.2026

Među tri domaćina Svjetskog prvenstva, Meksiko se izdvojio kao najkonkretnija i najuravnoteženija selekcija u dosadašnjem dijelu turnira. Uz disciplinovanu igru i jasnu taktičku strukturu, Meksikanci su ostvarili rezultate koji ih svrstavaju ispred ostalih domaćih ekipa.

Meksiko - tri od tri 

U grupnoj fazi Meksiko je upisao tri važne pobjede – protiv Južne Koreje, Južne Afrike i Češke – čime je potvrdio visok nivo forme kojim ulazi u nokaut fazu. Uz te trijumfe, Meksiko je ostavio dojam ekipe koja zna kako kontrolisati utakmicu i koristiti svoje šanse u ključnim momentima. Meksiko još uvijek ne zna protivnika u nokaut fazi.

Reprezentacija SAD. AP

SAD - dvije pobjede i poraz

Sjedinjene Američke Države su imale solidan učinak koji je pokvaren u posljednjem kolu. Amerikanci su pobijedili Paragvaj i Australiju, ali su igrajući u kombinovanom sastavu poraženi od Turske, što je pokazalo da još uvijek traže kontinuitet, posebno  protiv jačih evropskih i takmičarski spremnih selekcija. Upravo u tome Bosna i Hercegovina vidi veliku šansu protiv SAD u šesnaestini finala.  

Reprezentacija Kanade. AP

Kanada - po jedan poraz, remi i pobjeda 

Kanada je imala najteži put među domaćinima i najviše oscilacija u igri. Zabilježila je pobjedu nad Katarom, doživjela poraz od Švicarska, te remizia sa našom reprezentacijom. Kanađani će u nedjelju otvoriti šesnaestinu finala protiv selekcije Južne Afrike

Ukupno gledano, Meksiko je pokazao najviše – i po broju pobjeda i po stabilnosti igre – te se trenutno nameće kao domaćin koji bi mogao dogurati najdalje.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA KANADE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA MEKSIKA
# MUNDIJAL 2026
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