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FOKUS NA BIH

Amerikanci u strahu od Zmajeva: "Jeste li ikada upoznali Bosanca? Oni ne odustaju i ne biraju sredstva!"

Bivši fudbaler Lidsa Majk Grela upozorio je javnost u SAD-u da BiH nije slučajno stigla do nokaut-faze, ističući mentalitet i karakter

Majk Grela. Platforma X

M. R.

26.6.2026

Sportska javnost u Sjedinjenim Američkim Državama počela je sve više da upoznaje reprezentaciju Bosne i Hercegovine, protivnika u šesnaestini finala Mundijala. 

Ssve je više upozorenja na Zmajev. Jedno od njih stiglo je od bivšeg američkog reprezentativca Majka Grele (Mike Grella), koji smatra da domaćin čeka izuzetno težak posao.

Gostujući u emisiji kod Peta Mekafija (Pat McAfee) na ESPN-u, nekadašnji fudbaler Lids Junajteda (Leeds United) i Brentforda posebno je izdvojio mladog Kerima Alajbegovića, za kojeg tvrdi da ga žele brojni evropski klubovi.

Moramo biti oprezni s Bosnom. Izbacili su Vels i Italiju, igrali neriješeno s Austrijom, Sjevernom Makedonijom i Panamom. To je vrlo nezgodna reprezentacija - rekao je Grela.

Potom je na slikovit način opisao mentalitet Bosanaca i Hercegovaca.

Ne znam jeste li ikada upoznali nekog Bosanca. Živim u Njujorku i ovdje ih ima mnogo. Bosanci su čvrsti i veoma proračunati. Ne daju vam da pobijedite ni u čemu. Uzeli bi bombonu djetetu i ne bi imali problem s tim. Takmičarski su nastrojeni i izuzetno jaki - rekao je Grela kroz osmijeh.

Dodao je da reprezentacija Bosne i Hercegovine vješto skida pritisak sa sebe i protivnicima prepušta ulogu favorita.

Cijeli turnir govore da nisu dovoljno dobri, da će vidjeti šta mogu napraviti, a onda izađu na teren i pobijede. Protiv Katara su pokazali upravo to. Poštuju protivnika, a onda ga kazne. Ovo može biti veoma opasna utakmica za SAD - poručio je bivši američki fudbaler.

S njegovom ocjenom složio se i voditelj Pet Mekafi, koji je priznao da je i sam imao priliku upoznati nekoliko Bosanaca te se nasmijao Grelinom opisu njihovog pobjedničkog mentaliteta.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 2. jula u 2 sata u San Francisku. 

# ESPN
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MIKE GRELLA
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