Amerikanci u strahu od Zmajeva: "Jeste li ikada upoznali Bosanca? Oni ne odustaju i ne biraju sredstva!"

Sportska javnost u Sjedinjenim Američkim Državama počela je sve više da upoznaje reprezentaciju Bosne i Hercegovine, protivnika u šesnaestini finala Mundijala.

Ssve je više upozorenja na Zmajev. Jedno od njih stiglo je od bivšeg američkog reprezentativca Majka Grele (Mike Grella), koji smatra da domaćin čeka izuzetno težak posao.

Gostujući u emisiji kod Peta Mekafija (Pat McAfee) na ESPN-u, nekadašnji fudbaler Lids Junajteda (Leeds United) i Brentforda posebno je izdvojio mladog Kerima Alajbegovića, za kojeg tvrdi da ga žele brojni evropski klubovi.

Moramo biti oprezni s Bosnom. Izbacili su Vels i Italiju, igrali neriješeno s Austrijom, Sjevernom Makedonijom i Panamom. To je vrlo nezgodna reprezentacija - rekao je Grela.

Potom je na slikovit način opisao mentalitet Bosanaca i Hercegovaca.

Ne znam jeste li ikada upoznali nekog Bosanca. Živim u Njujorku i ovdje ih ima mnogo. Bosanci su čvrsti i veoma proračunati. Ne daju vam da pobijedite ni u čemu. Uzeli bi bombonu djetetu i ne bi imali problem s tim. Takmičarski su nastrojeni i izuzetno jaki - rekao je Grela kroz osmijeh.