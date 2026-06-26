Početino podigao tenzije pred BiH: Ponašate se kao da smo ispali, a završili smo prvi

Selektor Sjedinjenih Američkih Država Maurisio Početino (Mauricio Pochettino) burno je reagovao nakon posljednje utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva, u kojoj je njegova selekcija poražena od Turske 3:2.

Iako je poraz izazvao kritike i zabrinutost u javnosti, Početino je na konferenciji za medije poručio da se stvara pogrešna slika o učinku njegovog tima.

Naglasio je da su SAD, uprkos porazu, grupu završile na prvom mjestu, pobjedama protiv Paragvaja 4:1 i Australije 2:0, te da nema razloga za negativnu atmosferu.

Trenutno nam niko nije čestitao što smo prvi u grupi. Čestitam igračima i stručnom štabu. Završili smo prvi u veoma teškoj grupi. Pitanja su vam čudna, kao da smo ispali - poručio je Početino.