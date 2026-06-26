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KRITIKE MEDIJIMA

Početino podigao tenzije pred BiH: Ponašate se kao da smo ispali, a završili smo prvi

Selektor SAD-a kritikovao novinare nakon poraza od Turske, ističući da je njegova ekipa osvojila grupu

Maurisio Početino. Platforma X

M. R.

26.6.2026

Selektor Sjedinjenih Američkih Država Maurisio Početino (Mauricio Pochettino) burno je reagovao nakon posljednje utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva, u kojoj je njegova selekcija poražena od Turske 3:2.

Iako je poraz izazvao kritike i zabrinutost u javnosti, Početino je na konferenciji za medije poručio da se stvara pogrešna slika o učinku njegovog tima.

Naglasio je da su SAD, uprkos porazu, grupu završile na prvom mjestu, pobjedama protiv Paragvaja 4:1 i Australije 2:0, te da nema razloga za negativnu atmosferu.

Trenutno nam niko nije čestitao što smo prvi u grupi. Čestitam igračima i stručnom štabu. Završili smo prvi u veoma teškoj grupi. Pitanja su vam čudna, kao da smo ispali - poručio je Početino.

Dodao je da je ekipa pokazala napredak i da ulazi u nokaut-fazu s mnogo više samopouzdanja nego na početku turnira.

Sada smo bolja ekipa nego ranije. Prošli smo dalje kao prvoplasirani i to se mora poštovati - istakao je selektor SAD-a.

Amerikanci će u osmini finala igrati protiv Bosne i Hercegovine, a duel je zakazan za 2. juli u San Franciscu, u atmosferi koja se već sada najavljuje kao jedan od najzanimljivijih okršaja dosadašnjeg dijela Mundijala.

# MAURICIO POCHETTINO
# REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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