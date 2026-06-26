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PRECIZNA UPUTSTVA

Svaka pomoć je dobrodošla: Bh. navijačica postala hit na TikToku uz neobičan “ritual” za Zmajeve

Monja Bešlić iz Beča privukla pažnju javnosti snimkom na kojem, uz očevu “instrukciju”, na svoj način bodri Zmajeve uoči utakmica na Mundijalu

Monja Bešlić. navijačica BIH. Društvene mreže

M. R.

26.6.2026

Jedna bh. navijačica postala je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je objavila snimak podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine koji je ubrzo izazvao lavinu reakcija.

Monja Bešlić, koja živi u Beču, na TikToku je pred početak utakmice krstila Zmajeve, dok joj je iz pozadine otac davao upute na koga “može, a na koga ne može” primijeniti svoj način podrške tokom intoniranja himne.

Na snimku se vidi kako je, prema očevim sugestijama, simbolično reagovala na igrače u zavisnosti od njihove vjerske pripadnosti, dok je za pojedine reprezentativce dobijala dodatna “uputstva” i geste podrške.

Video je ubrzo prikupio veliki broj pregleda i komentara, a većina reakcija bila je pozitivna i šaljiva, uz poruke da je svaka vrsta podrške Zmajevima dobrodošla, sve dok dolazi iz dobre namjere i uz poštovanje.

Bosna i Hercegovina je na t oj utakmici savladala Katar 3:1 i izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a navijačka euforija se nastavlja i uoči duela sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji je na rasporedu 2. jula.

# NAVIJAČI BIH
# REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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