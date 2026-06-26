Svaka pomoć je dobrodošla: Bh. navijačica postala hit na TikToku uz neobičan “ritual” za Zmajeve

Jedna bh. navijačica postala je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je objavila snimak podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine koji je ubrzo izazvao lavinu reakcija.

Monja Bešlić, koja živi u Beču, na TikToku je pred početak utakmice krstila Zmajeve, dok joj je iz pozadine otac davao upute na koga “može, a na koga ne može” primijeniti svoj način podrške tokom intoniranja himne.

Na snimku se vidi kako je, prema očevim sugestijama, simbolično reagovala na igrače u zavisnosti od njihove vjerske pripadnosti, dok je za pojedine reprezentativce dobijala dodatna “uputstva” i geste podrške.