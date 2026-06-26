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NAVIJAČKA EUFORIJA

Navijači žele biti uz Zmajeve, no astronomske cijene karata mogle bi biti veliki problem za mnoge

Amerikanci su domaćini, ali reprezentativci BiH bi i u Kaliforniji mogli imati podršku

Kerim Alajbegović. AP

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

26.6.2026

Sjedinjene Američke Države će u šesnaestini finala imati prednost domaćeg terena, ali Bosna i Hercegovina ni u Santa Clari ne bi trebala biti potpuno sama.

Bh. dijaspora u Kaliforniji i širom SAD-a već godinama pokazuje koliko joj znači reprezentacija, a historijski plasman Zmajeva u nokaut fazu dodatno je probudio emocije.

Ipak, za razliku od nekih ranijih utakmica na kojima su bh. navijači mogli napraviti pravi mali domaći teren, ovog puta treba biti oprezan u najavama.

Cijene karata za meč u Santa Clari su izuzetno visoke (oko 3.000 dolara su najjeftinije), pa će mnogima želja da budu uz Zmajeve vjerovatno biti veća od realne mogućnosti da dođu na stadion.

Zbog toga ne treba unaprijed očekivati invaziju bh. navijača, ali treba očekivati da će oni koji uspiju doći biti glasni, emotivni i vidljivi.

Za reprezentaciju BiH i nekoliko hiljada grla mogu značiti mnogo, posebno u utakmici u kojoj će domaćin imati ogroman pritisak pred vlastitom publikom.

# ULAZNICE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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